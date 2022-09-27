?>?> وفاء لشهداء المقاومة...دعوات لأوسع مشاركة بـالفجر العظيم - اسلام تايمز

وفي بيان قالت مجموعات "عرين الأسود" بنابلس: "إلى أهلنا في مدينة نابلس بريفها ومخيماتها، يا شَعبنا العَصي على الانكسار والمؤامرات، ندعوكم للحَشد الكبير وإقامة صلاة "الفجر العظيم" تلبية لأمر الله عز وجل وتلبية لوصايا شهدائنا الأبرار الذين كانوا من دعاة هذه الصلاة".



وتابعت في بيانها: لنكن يا شعبنا العظيم من المقيمين لصلاة الفجر ولتبقى هذه المناسبة والدعوة شوكة في حلق عدوّ ديننا وفي حلق الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، ولنعلي التكبير بسم الله وندعو للشهداء بالرحمة والمغفرة والجنان، والشفاء العاجل لجرحانا الأبطال تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله.



وانطلقت حملة "الفجر العظيم" في عام 2020 ومؤخراً تجددت الدعوات لها بعد استشهاد عدد من المقاومين خلال اشتباكات، مع جيش الاحتلال.