?>?> تأكيد جزائري على إنهاء التدخلات الأجنبية في ليبيا - اسلام تايمز

وقال لعمامرة، خلال إلقائه كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة:" إننا نؤكد مرة أخرى على حتمية معالجة جوهر الأزمة عبر إنهاء التدخلات الخارجية بمختلف أشكالها في شؤون هذا البلد الشقيق، ومرافقة الأطراف الليبية نحو صياغة التوافقات الضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تستجيب لتطلعات الشعب الليبي".



وحذر وزير الخارجية الجزائري من استمرار الأوضاع الهشة في بعض دول منطقة الساحل والصحراء، داعياً إلى مزيد من التنسيق مع الدول المعنية لمواجهة التحديات التي يفرضها خطر الإرهاب على شعوب المنطقة.



وأعلن لعمامرة ترشح الجزائر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة من 2024-2025، وهو الترشيح الذي حظي بتزكية الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، مشيراً إلى أن الجزائر تتطلع لدعم الدول الأعضاء لهذا الترشح خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في شهر يونيو/ حزيران من العام المقبل.