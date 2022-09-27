?>?> تأكيد جزائري على إنهاء التدخلات الأجنبية في ليبيا - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 27 أيلول 2022 ساعة 15:43

تأكيد جزائري على إنهاء التدخلات الأجنبية في ليبيا

تأكيد جزائري على إنهاء التدخلات الأجنبية في ليبيا
وقال لعمامرة، خلال إلقائه كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة:" إننا نؤكد مرة أخرى على حتمية معالجة جوهر الأزمة عبر إنهاء التدخلات الخارجية بمختلف أشكالها في شؤون هذا البلد الشقيق، ومرافقة الأطراف الليبية نحو صياغة التوافقات الضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تستجيب لتطلعات الشعب الليبي".

وحذر وزير الخارجية الجزائري من استمرار الأوضاع الهشة في بعض دول منطقة الساحل والصحراء، داعياً إلى مزيد من التنسيق مع الدول المعنية لمواجهة التحديات التي يفرضها خطر الإرهاب على شعوب المنطقة.

وأعلن لعمامرة ترشح الجزائر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة من 2024-2025، وهو الترشيح الذي حظي بتزكية الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، مشيراً إلى أن الجزائر تتطلع لدعم الدول الأعضاء لهذا الترشح خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في شهر يونيو/ حزيران من العام المقبل.
مصدر : وكالات
رقم : 1016424
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد صفي الدين: عدونا لا يتركنا إلا إذا كنا أقوياء
السيد صفي الدين: عدونا لا يتركنا إلا إذا كنا أقوياء
ايران تواصل تعزيز قدراتها العسكرية الى جانب المفاوضات
ايران تواصل تعزيز قدراتها العسكرية الى جانب المفاوضات
27 أيلول 2022
جيش الاحتلال الإسرائيلي.. الانتحار خيّار جنوده
جيش الاحتلال الإسرائيلي.. الانتحار خيّار جنوده
27 أيلول 2022
شتاء قاس في الطريق إلى أوروبا.. هل ستكون "سياسات النمل" الغربية فعالة؟
شتاء قاس في الطريق إلى أوروبا.. هل ستكون "سياسات النمل" الغربية فعالة؟
27 أيلول 2022
رئيسي: قوة ايران نابعة من دماء الشهداء كالشهيد قاسم سليماني
رئيسي: قوة ايران نابعة من دماء الشهداء كالشهيد قاسم سليماني
26 أيلول 2022
الاستفتاء على استقلال أربع مقاطعات أوكرانية.. الخطوة الأخيرة للروس الأوكرانيين للانضمام إلى روسيا
الاستفتاء على استقلال أربع مقاطعات أوكرانية.. الخطوة الأخيرة للروس الأوكرانيين للانضمام إلى روسيا
26 أيلول 2022
الأسرى الفلسطينيون.. يحاربون الاحتلال داخل سجونِهِم
الأسرى الفلسطينيون.. يحاربون الاحتلال داخل سجونِهِم
26 أيلول 2022
نفوذ الصين إلی مجلس التعاون في قلب نيويورك
نفوذ الصين إلی مجلس التعاون في قلب نيويورك
26 أيلول 2022
المستشار الألماني شولتس في السعوديّة.. ماذا عن شعارات حقوق الإنسان؟
المستشار الألماني شولتس في السعوديّة.. ماذا عن شعارات حقوق الإنسان؟
26 أيلول 2022
عقب العرض العسكريّ في صنعاء.. المفاوضات في مصلحة اليمنيين
عقب العرض العسكريّ في صنعاء.. المفاوضات في مصلحة اليمنيين
26 أيلول 2022
الشيخ دعموش: أميركا ترتكب أعظم جريمة بحق اللبنانيين
الشيخ دعموش: أميركا ترتكب أعظم جريمة بحق اللبنانيين
25 أيلول 2022
أنقرة تعمل من أجل تطبيع اقتصادي مع دمشق
أنقرة تعمل من أجل تطبيع اقتصادي مع دمشق
25 أيلول 2022
حماس تدعو للرباط في ساحات الأقصى
حماس تدعو للرباط في ساحات الأقصى
25 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
جيش الاحتلال الإسرائيلي.. الانتحار خيّار جنوده
نفوذ الصين إلی مجلس التعاون في قلب نيويورك
المستشار الألماني شولتس في السعوديّة.. ماذا عن شعارات حقوق الإنسان؟
عقب العرض العسكريّ في صنعاء.. المفاوضات في مصلحة اليمنيين