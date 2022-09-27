?>?> 309 اصابة جديدة و7 وفياة بكورونا في ايران - اسلام تايمز
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الثلاثاء 27 أيلول 2022 ساعة 16:37

309 اصابة جديدة و7 وفياة بكورونا في ايران

309 اصابة جديدة و7 وفياة بكورونا في ايران
وعبر بيانها الصادر اليوم الثلاثاء حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في إيران، فقد سجلت وزارة الصحة ارتفاع إجمالي الإصابات بهذا المرض، إلى 7 ملايين و547 ألفا و706 إصابة، والوفيات إلى 144 ألفا و409 حالة وفاة.

كما نوه البيان، بتعافي ما يبلغ 7 ملايين و324 ألفا و742 شخصا من مجموع المصابين بفيروس كورونا في إيران؛ لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد هذا المرض الوبائي، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 154 مليونا و760 ألفا و551 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.
رقم : 1016425
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