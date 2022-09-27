?>?> تدهور الوضع المعيشي في محافظة عدن - اسلام تايمز

في سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال لإشغال الاهالي واذلالهم حتى يستمر بنهب الثروات هناك وبناء القواعد العسكرية في المناطق الاستراتيجية والسيطرة على المنافذ التجارية.



حالة الفوضى والانفلات الأمني ماتزال هي الابرز جنوب البلاد حيث تستمر اعتداءات نقاط الأحزمة الأمنية للانتقالي على التجار والمسافرين ونهب ممتلكاتهم في لحج.



فيما شهدت محافظة أبين اختطاف اربعة أطباء واقتيادهم إلى جهة مجهولة على يد مسلحي المجلس الانتقالي واصبحت الطرق والمناطق الجنوبية مؤخرا مسرحا للقتل والنهب والاختطاف في مظاهر تعكس مستويات عالية من الفوضى الأمنية أثرت على البيئة الاقتصادية والإنسانية.



يأتي ذلك في وقت تشهد فيه عدن والمحافظات المجاورة أزمة نفطية خانقة بعد فرض جرعة سعرية على المشتقات النفطية في يوليو الماضي دون أن تشهد المحافظة اي تحسن في خدمات الكهرباء.