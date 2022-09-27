?>?> زيلينسكي يوجه رسالة للجنود الروس - اسلام تايمز أحدث العناوين : زيلينسكي يوجه رسالة للجنود الروس تدهور الوضع المعيشي في محافظة عدن اسقاط طائرة مسيرة في المنطقة الخضراء وسط بغداد 309 اصابة جديدة و7 وفياة بكورونا في ايران تأكيد جزائري على إنهاء التدخلات الأجنبية في ليبيا بكين تكشف عن 'هجمات سيبرانية' لوكالة الأمن القومي الأمريكي على جامعة صينية وفاء لشهداء المقاومة...دعوات لأوسع مشاركة بـالفجر العظيم السلطة تمدد اعتقال المطارد 'مصعب اشتية' 7 أيام المسجد الاقصى وحالة من الغليان والتوتر تسود المنطقة مدفيديف: من حق روسيا استخدام السلاح النووي English Indonesia فارسی العربية اردو Azəri 27 September 2022 English Indonesia فارسی العربية اردو Azəri Toggle navigation الصفحة الرئيسية آسيا لبنان سوریا فلسطین يوم القدس شهيد القدس السعودیة الیمن البحرین العراق ایران ترکیا إفریقیا مصر تونس لیبیا المغرب السودان الصومال الجزائر موریتانیا أوروبا أمریکا العالم الإسلامي خاص لإسلام تایمز أرشیف أخبار وجهة نظر مقابلات کاریکاتیر تقاریر مصورة فیدیوهات تواصل معنا من نحن بحث الصفحة الرئيسية أوروبا 0 الثلاثاء 27 أيلول 2022 ساعة 18:01زيلينسكي يوجه رسالة للجنود الروس وتعهد زيلينسكي بأن أولئك الذين يستسلمون سيعاملون بـ"طريقة حضارية" بحسب تعبيره، وإذا كانوا يرغبون في ذلك، فلن يتم إعادتهم إلى روسيا في حالة تبادل الأسرى. رقم : 1016440 شارک بتعلیقک الإسم الثلاثي البريد الإلكتروني تعليقك أرسل أهم الأخبار السيد صفي الدين: عدونا لا يتركنا إلا إذا كنا أقوياء ايران تواصل تعزيز قدراتها العسكرية الى جانب المفاوضات 27 أيلول 2022 جيش الاحتلال الإسرائيلي.. الانتحار خيّار جنوده 27 أيلول 2022 شتاء قاس في الطريق إلى أوروبا.. هل ستكون "سياسات النمل" الغربية فعالة؟ 27 أيلول 2022 رئيسي: قوة ايران نابعة من دماء الشهداء كالشهيد قاسم سليماني 26 أيلول 2022 الاستفتاء على استقلال أربع مقاطعات أوكرانية.. الخطوة الأخيرة للروس الأوكرانيين للانضمام إلى روسيا 26 أيلول 2022 الأسرى الفلسطينيون.. يحاربون الاحتلال داخل سجونِهِم 26 أيلول 2022 نفوذ الصين إلی مجلس التعاون في قلب نيويورك 26 أيلول 2022 المستشار الألماني شولتس في السعوديّة.. ماذا عن شعارات حقوق الإنسان؟ 26 أيلول 2022 عقب العرض العسكريّ في صنعاء.. المفاوضات في مصلحة اليمنيين 26 أيلول 2022 الشيخ دعموش: أميركا ترتكب أعظم جريمة بحق اللبنانيين 25 أيلول 2022 أنقرة تعمل من أجل تطبيع اقتصادي مع دمشق 25 أيلول 2022 حماس تدعو للرباط في ساحات الأقصى 25 أيلول 2022 أحدث العناوين زيلينسكي يوجه رسالة للجنود الروس تدهور الوضع المعيشي في محافظة عدن اسقاط طائرة مسيرة في المنطقة الخضراء وسط بغداد 309 اصابة جديدة و7 وفياة بكورونا في ايران تأكيد جزائري على إنهاء التدخلات الأجنبية في ليبيا بكين تكشف عن 'هجمات سيبرانية' لوكالة الأمن القومي الأمريكي على جامعة صينية وفاء لشهداء المقاومة...دعوات لأوسع مشاركة بـالفجر العظيم السلطة تمدد اعتقال المطارد 'مصعب اشتية' 7 أيام المسجد الاقصى وحالة من الغليان والتوتر تسود المنطقة مدفيديف: من حق روسيا استخدام السلاح النووي هيئة النزاهة.. عملية تزوير حوَّلت إرهابا إلى 'شهيد' في ديالى بالعراق قوات الاحتلال الأمريكي تدخل أسلحة وذخائر لقواعدها في الحسكة في إدلب.. المصالحة الروسي يرصد عملية قصف من قبل إرهابيي 'النصرة' الخرطوم.. إضراب عمالي لزيادة الأجور يسبب بقطع الكهرباء عن مقار دبلوماسية إعادة فتح الحدود بين فنزويلا وكولومبيا بعد 7 سنوات من الإغلاق بري بصدد عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد لحكومة لبنان كنعاني يعزي بنغلاديش شعبا و حكومة إثر حادث غرق عبّارة إيران تعزي باكستان بضحايا تحطم مروحية عسكرية وقف توريد الغاز الروسي إلى أوروبا عبر "السيل الشمالي" ايران تواصل تعزيز قدراتها العسكرية الى جانب المفاوضات الأكثر قراءة لبنان: توقيفات بالجملة لمروجي مخدّرات في الشمال رتل عسكري للجيش السوري يتوجه إلى خطوط التماس في ريف الرقة موسكو: الوجود البريطاني بالقطب الشمالي يزيد من التوتر العسكري إعادة بناء العلاقات بين حماس وسوريا... فشل ذريع يمنی به التحالف العبري-العربي لبنان: أحد الناجين من مركب الموت يروى ما جرى اليونان تتفق مع سوريا لفتح خط بحري مباشر بينهما ما هو هدف الناتو من سورنة القوقاز؟ رصد 52 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ24ساعة الماضية الاستثمار الغربي في الشمال السوري... ما هي الأهداف والنتائج المنتظرة؟ رئيسي: عقدة الاتفاق يجب ان تفتح بيد الذي عقدها موسكو تعلن عدد القتلى من القوات الروسية والأوكرانية في الحرب وزير خارجية البرتغال يؤكد دعم بلاده للقضية الفلسطينية القوات اليمنية تكشف عن أسلحة متطورة محلية الصنع المقداد يبحث مع نظيره الكوبي سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين رئيسي : المطالبة بضمانات في المفاوضات أمر معقول تماماً كيان الاحتلال والبحرين يبدأن محادثات حول اتفاق تجارة حرة الرئيس الايراني يحظى باستقبال شعبي بعد عودته من نيويورك روسيا توافق على تعيين سفيرة جديدة لواشنطن لدى موسكو رئيس إتحاد موظفي المصارف في لبنان: قرار العودة إلى العمل سيتخذ بعد ظهر اليوم ماكرون: الاستفتاءات في لوغانسك ودونيتسك لن يكون لها قوة قانونية الأخبار الساخنة مقاومة شعبية سورية جديدة.. هل ستكون القشة التي ستقصم ظهر الامريكان؟ الأكثر بحثًا أبرز نتائج قمة جدة إخترنا لکم جيش الاحتلال الإسرائيلي.. الانتحار خيّار جنوده نفوذ الصين إلی مجلس التعاون في قلب نيويورك المستشار الألماني شولتس في السعوديّة.. ماذا عن شعارات حقوق الإنسان؟ عقب العرض العسكريّ في صنعاء.. المفاوضات في مصلحة اليمنيين