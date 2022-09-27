?>?> زيلينسكي يوجه رسالة للجنود الروس - اسلام تايمز



وتعهد زيلينسكي بأن أولئك الذين يستسلمون سيعاملون بـ"طريقة حضارية" بحسب تعبيره، وإذا كانوا يرغبون في ذلك، فلن يتم إعادتهم إلى روسيا في حالة تبادل الأسرى.