أردوغان لليونان: الدعم الأمريكي والأوروبي لن ينقذكم

وقال أردوغان، خلال مشاركته في اجتماع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية بالولايات التركية، في مقر الحزب بالعاصمة أنقرة: "هل تظنون أن دعم الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا سينقذكم؟ لا لن يفعل، بل ستراوحون مكانكم"، حسب وكالة الأناضول التركية.



وأضاف أن "تكديس الأسلحة في منطقة تراقيا الغربية (شمال شرق اليونان) والجزر لا يعني تركيا بشيء لأن قوتها أعظم بكثير"، متابعا: "لكننا نود تذكير اليونان بأن هذه الخطوة (تكديس السلاح) تعتبر احتلالا خفيا".



وختم أردوغان بالقول إن "تركيا لا توافق أبدا على تلويث مياه بحري إيجة والمتوسط ​​بدماء البشر ولا دموعهم، وتريد السلام والاستقرار".



وكان أردوغان، توعد اليونان بدفع ثمن باهظ لدورها في ما سماه "حياكة المؤامرات" على تركيا، وذلك ردا على نشر أثينا أسلحة في جزر قريبة من شواطئ تركيا.



وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة أمس الاثنين، "نتابع بحيرة سياسات جارتنا اليونان التي تفوح منها رائحة الاستفزازو إن الحشد العسكري الأجنبي في اليونان والذي يبدو كأنه احتلال لا يزعجنا نحن بل يزعج الشعب اليوناني".



وتابع: "لا يمكن نسيان ما قامت به اليونان من مجازر جماعية، وهي ستدفع ثمن استفزازاتها عاجلاً أم آجلا. لن نتوانى إذا لزم الأمر في الدفاع عن حقوق بلادنا ومصالحها ضد اليونان بالوسائل المتاحة كافة".