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الثلاثاء 27 أيلول 2022 ساعة 21:30

تكتل لبنان القوي يدعو الى انتخاب رئيس جديد للبنان

تكتل لبنان القوي يدعو الى انتخاب رئيس جديد للبنان
وقرّر التكتل ابقاء اجتماعاته واتصالاته مفتوحة سعياً لتحديد الموقف اللازم في جلسة الخميس التي دعا اليها رئيس مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية.

وكان دعا بري برّي الى عقد جلسة للمجلس يوم الخميس المقبل عند الساعه 11:00 من قبل الظهر، وذلك لانتخاب رئيس للجمهورية.

وفي السياق أشار النائب فراس حمدان، إلى أن كلّ الكتل النيابية ليس لديها حتى الآن أيّ مرشّح جدّي لرئاسة الجمهورية، وسنطلق في اليومين المقبلين بياننا ككتلة تغيير بشأن مبادرتنا الرئاسية، مؤكدًا أنه لا توجد لدينا نية تعطيل أو مقاطعة إلّا في حال رأينا أنّ الأمور تتجه في مسار نعارضه.

ولفت في حديث تلفزيوني إلى أن التحضيرات اللوجيستية لإنتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس غير متوافرة فبعض النواب خارج البلد، ولا يوجد أي كتلة نيابية قادرة الآن على إيصال مرشحها إلى سدّة الرئاسة"، موضحًا أن "خطابنا كنواب تغيير موحد ولكن كلّ نائب لديه أسلوبه الخاص وموضوع التمثيل في دار الفتوى لم نختلف عليه، ونحن نحترم كلّ المرجعيات الدينية إلّا أنّه لدينا رؤيتنا الخاصة ونعتبر أنّ النظام الطائفي أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم.
مصدر : وكالات
رقم : 1016470
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