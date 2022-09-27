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الثلاثاء 27 أيلول 2022 ساعة 21:34

قوات الاحتلال تعتقل مقدسيًّا وتبعد آخر عن الأقصى

قوات الاحتلال تعتقل مقدسيًّا وتبعد آخر عن الأقصى
وفي السياق، قررت سلطات الاحتلال إبعاد الشاب المقدسي علي جابر عن المسجد الأقصى المبارك، وذلك بعد استدعائه للتحقيق، في وقت سابق ظهر اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن "جماعات الهيكل" بدأت أمس بتنفيذ سلسلة من البرامج التهويدية واقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة موسم الأعياد اليهودية، الذي يستمر حتى تشرين الأول/أكتوبر القادم.

كما وُضعت أجهزة الأمن والشرطة الإسرائيلية، بحسب إعلام عبري، في حالة تأهب قصوى، خاصة في مدينة القدس المحتلة.

وتصاعدت الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط والحشد الدائم في المسجد الأقصى، وحمايته والدفاع عنه من اقتحامات المستوطنين المتطرفين ومخططاتهم، خلال موسم الأعياد اليهودية.

في سياق آخر هاجمت زوارق الاحتلال الإسرائيلي الحربية، صباح اليوم الثلاثاء، مراكب الصيادين قبالة سواحل شمال غرب قطاع غزة.

وبحسب مصادر محلية، فإن زوارق الاحتلال أطلقت النار عدة مرات تجاه مراكب الصيادين في منطقتي الواحة والسودانية دون إصابات.

فيما أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على الحدود البرية النار تجاه المزارعين ورعاة الأغنام في أكثر من منطقة من وسط وجنوب قطاع غزة، دون الإبلاغ عن أي إصابات.
مصدر : وكالات
رقم : 1016471
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