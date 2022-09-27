الخارجية اللبنانية تدين الاعتداءات ضد المسجد الأقصى

وأعربت وزارة الخارجية عن إدانتها بأشدّ العبارات الاعتداءات والممارسات والاستفزازات الّتي تقوم بها منذ أيّام، مجموعات من المتطرّفين اليهود ضدّ المسجد الأقصى، محمّلةً سلطات الاحتلال الإسرائيليّة المسؤوليّة الكاملة لهذه الانتهاكات، ما قد ينتج عنها من ضحايا من بين المصلّين والمدنيّين العزّل.



وأعربت في بيان الليلة ، عن إدانتها أيضًا "القيود الّتي فرضتها سلطات الاحتلال على دخول المصلّين إلى الحرم الشّريف، داعيةً المجتمع الدولي إلى العمل على المحافظة على الوضع القائم في مدينة القدس، الّتي تخضع المقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة فيها للوصاية الهاشميّة.



وعبّرت الوزارة مجدّدًا عن رفضها الكامل لكلّ التّدابير القانونيّة والميدانيّة الّتي تتّخذها السّلطات الإسرائيليّة والمجموعات اليهوديّة المتطرّفة، بهدف تغيير الوضع القانوني والتّاريخي والسّكاني في مدينة القدس.