السويد ترصد انفجارين على مسار خطوط أنابيب 'السيل الشمالي'

وأكد المتحدث باسم الشبكة الوطنية السويدية لرصد الزلازل بيورن لوند اليوم الثلاثاء، أن محطات القياس رصدت انفجارين واضحين، أحدهما بقوة 2.3، مشددا على أن البيانات أوضحت أن ما حدث هو انفجارات.