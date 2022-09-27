الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن استئناف الحوار مع ايران

في ظل جمود مفاوضات فيينا لالغاء الحظر عن ايران وبعد توقف دام نحو ثلاثة اشهر، الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن استئناف الحوار مع طهران بشأن مسألة الضمانات النووية احدى اهم القضايا العالقة في المفاوضات.



إعلان جاء عبر تغريدة لمدير عام الوكالة رافائيل غروسي اشار فيها ايضاً الى لقائه برئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي على هامش الاجتماع العام للوكالة الدولية مرفقاً التغريدة بصور من ذاك اللقاء.



وفيما افادت مصادر بان اللقاءات بين المسؤولين الايرانيين ومسؤولي الوكالة تبدأ في فيينا الاسبوع الجاري اكدت طهران انها ستعزّزُ تعاونَها مع وكالة الطاقة الذرية إذا تعاملت معها بشكل تقنيٍ لا سياسي مطالبة بوضع حد للمزاعم الواهية ضد برامج ونشاطات ايران النووية السلمية.



وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان قال في مقابلة مع المونيتور إنّه يجب أن تكون هناك إرادة سياسية لإغلاق ملف ادعاءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكداً استعداد طهران لتقديمِ إجابات للوكالة بشأن مواقع مزعومة في إيران.



وفيما أشار الى إحرازِ تقدمٍ مؤخراً نتيجةَ الرسائل المتبادلة مع الأميركيين فيما يتعلق بالضمانات الاقتصادية، كشف عن رغبة اميركية للتفاوض المباشر مع ايران موضحاً أنّ طهران ليست خائفة من التفاوض المباشر شريطة ان تغير واشنطن قواعد اللعبة وتحقق ايران بعضِ المكاسب.



وفي حين حمل امير عبد اللهيان في تصريحات سابقة مسؤولية تعطل مفاوضات فيينا على واشنطن قالت وزارة الخارجية الأميركية ان المفاوضات النووية مع إيران ليست في وضع جيد الآن واضافت انها لا ترى فرصة للتوصل إلى اتفاق مع طهران في أي وقت قريب لكنها ستواصل المضي في المفاوضات.



وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي حث الولايات المتحدة على تقديم ضمانات قابلة للتحقق فيما يخص الاتفاق النووي حتى تتأكد طهران من نية واشنطن الوفاء بتعهداتها كما شدد على ضرورة إغلاق ملف المواقع النووية المزعومة لإحياء الاتفاق النووي.