الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 27 أيلول 2022 ساعة 21:45

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن استئناف الحوار مع ايران

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن استئناف الحوار مع ايران
في ظل جمود مفاوضات فيينا لالغاء الحظر عن ايران وبعد توقف دام نحو ثلاثة اشهر، الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن استئناف الحوار مع طهران بشأن مسألة الضمانات النووية احدى اهم القضايا العالقة في المفاوضات.

إعلان جاء عبر تغريدة لمدير عام الوكالة رافائيل غروسي اشار فيها ايضاً الى لقائه برئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي على هامش الاجتماع العام للوكالة الدولية مرفقاً التغريدة بصور من ذاك اللقاء.

وفيما افادت مصادر بان اللقاءات بين المسؤولين الايرانيين ومسؤولي الوكالة تبدأ في فيينا الاسبوع الجاري اكدت طهران انها ستعزّزُ تعاونَها مع وكالة الطاقة الذرية إذا تعاملت معها بشكل تقنيٍ لا سياسي مطالبة بوضع حد للمزاعم الواهية ضد برامج ونشاطات ايران النووية السلمية.

وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان قال في مقابلة مع المونيتور إنّه يجب أن تكون هناك إرادة سياسية لإغلاق ملف ادعاءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكداً استعداد طهران لتقديمِ إجابات للوكالة بشأن مواقع مزعومة في إيران.

وفيما أشار الى إحرازِ تقدمٍ مؤخراً نتيجةَ الرسائل المتبادلة مع الأميركيين فيما يتعلق بالضمانات الاقتصادية، كشف عن رغبة اميركية للتفاوض المباشر مع ايران موضحاً أنّ طهران ليست خائفة من التفاوض المباشر شريطة ان تغير واشنطن قواعد اللعبة وتحقق ايران بعضِ المكاسب.

وفي حين حمل امير عبد اللهيان في تصريحات سابقة مسؤولية تعطل مفاوضات فيينا على واشنطن قالت وزارة الخارجية الأميركية ان المفاوضات النووية مع إيران ليست في وضع جيد الآن واضافت انها لا ترى فرصة للتوصل إلى اتفاق مع طهران في أي وقت قريب لكنها ستواصل المضي في المفاوضات.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي حث الولايات المتحدة على تقديم ضمانات قابلة للتحقق فيما يخص الاتفاق النووي حتى تتأكد طهران من نية واشنطن الوفاء بتعهداتها كما شدد على ضرورة إغلاق ملف المواقع النووية المزعومة لإحياء الاتفاق النووي.
رقم : 1016476
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد صفي الدين: عدونا لا يتركنا إلا إذا كنا أقوياء
السيد صفي الدين: عدونا لا يتركنا إلا إذا كنا أقوياء
ايران تواصل تعزيز قدراتها العسكرية الى جانب المفاوضات
ايران تواصل تعزيز قدراتها العسكرية الى جانب المفاوضات
27 أيلول 2022
جيش الاحتلال الإسرائيلي.. الانتحار خيّار جنوده
جيش الاحتلال الإسرائيلي.. الانتحار خيّار جنوده
27 أيلول 2022
شتاء قاس في الطريق إلى أوروبا.. هل ستكون "سياسات النمل" الغربية فعالة؟
شتاء قاس في الطريق إلى أوروبا.. هل ستكون "سياسات النمل" الغربية فعالة؟
27 أيلول 2022
رئيسي: قوة ايران نابعة من دماء الشهداء كالشهيد قاسم سليماني
رئيسي: قوة ايران نابعة من دماء الشهداء كالشهيد قاسم سليماني
26 أيلول 2022
الاستفتاء على استقلال أربع مقاطعات أوكرانية.. الخطوة الأخيرة للروس الأوكرانيين للانضمام إلى روسيا
الاستفتاء على استقلال أربع مقاطعات أوكرانية.. الخطوة الأخيرة للروس الأوكرانيين للانضمام إلى روسيا
26 أيلول 2022
الأسرى الفلسطينيون.. يحاربون الاحتلال داخل سجونِهِم
الأسرى الفلسطينيون.. يحاربون الاحتلال داخل سجونِهِم
26 أيلول 2022
نفوذ الصين إلی مجلس التعاون في قلب نيويورك
نفوذ الصين إلی مجلس التعاون في قلب نيويورك
26 أيلول 2022
المستشار الألماني شولتس في السعوديّة.. ماذا عن شعارات حقوق الإنسان؟
المستشار الألماني شولتس في السعوديّة.. ماذا عن شعارات حقوق الإنسان؟
26 أيلول 2022
عقب العرض العسكريّ في صنعاء.. المفاوضات في مصلحة اليمنيين
عقب العرض العسكريّ في صنعاء.. المفاوضات في مصلحة اليمنيين
26 أيلول 2022
الشيخ دعموش: أميركا ترتكب أعظم جريمة بحق اللبنانيين
الشيخ دعموش: أميركا ترتكب أعظم جريمة بحق اللبنانيين
25 أيلول 2022
أنقرة تعمل من أجل تطبيع اقتصادي مع دمشق
أنقرة تعمل من أجل تطبيع اقتصادي مع دمشق
25 أيلول 2022
حماس تدعو للرباط في ساحات الأقصى
حماس تدعو للرباط في ساحات الأقصى
25 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
جيش الاحتلال الإسرائيلي.. الانتحار خيّار جنوده
نفوذ الصين إلی مجلس التعاون في قلب نيويورك
المستشار الألماني شولتس في السعوديّة.. ماذا عن شعارات حقوق الإنسان؟
عقب العرض العسكريّ في صنعاء.. المفاوضات في مصلحة اليمنيين