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الأربعاء 28 أيلول 2022 ساعة 08:25

كنعاني: نفاق العدو الرئيسي للشعب الإيراني لا نهاية له

كنعاني: نفاق العدو الرئيسي للشعب الإيراني لا نهاية له
انتقد المتحدث بأسم الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، في تغريدة على تويتر، التناقض المخزي للمسؤولين والمتحدثين بأسم بعض الدول، وكتب: إنه تناقض مخزٍ أن المتحدثين الرسميين وكبار المسؤولين الذين أرادوا أن يركعوا الشعب الإيراني بإعلان وتطبيق سياسة "الضغط الأقصى" و"اجراءات الحظر المدمرة والساحقة"، يتحدثون اليوم عن "حزن" و"دعم" الشعب الايراني!

واضاف: بل والأكثر تناقضًا أن وسائل إعلامهم تشجع الاشتباكات في الشوارع واعمال التخريب والتدمير وتحرض على النزعات العرقية، لكنهم يرددون شعار "الحياة" للشعب الإيراني !!

واوضح كنعاني، ان نفاق ورياء العدو الرئيسي للشعب الايراني لا نهاية له.

وكان المتحدث بأسم الخارجية الايرانية، نصار كنعاني قد نشر في وقت سابق مدونة له على صفحته بتطبيق اينستغرام، انتقد فيها النهج المزدوج لأميركا والغرب في التعامل مع القضايا.

واشار كنعاني الى دعم اميركا واوروبا لمثيري الشغب في ايران وقال: انه من الافضل لادعياء الدفاع عن حقوق الشعب الايراني التخلي عن الشعارات الكاذبة والبالية وانهاء اربعة عقود من اجراءات الحظر الظالمة واللاانسانية المفروضة على هذا الشعب.
مصدر : وكالات
رقم : 1016525
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