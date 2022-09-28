الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 28 أيلول 2022 ساعة 10:30

كيان الإحتلال يعلن انه لن يعترف بنتائج الاستفتاءات الروسية

كيان الإحتلال يعلن انه لن يعترف بنتائج الاستفتاءات الروسية
وقالت وزارة الخارجية التابعة لكيان الاحتلال "الإسرائيلي" في بيان، إن "إسرائيل تعترف بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ولن تعترف بنتائج الاستفتاءات التي تجريها روسيا في المناطق الشرقية من أوكرانيا"، بحسب ما نقلت قناة "كان" العبرية دون مزيد من التفاصيل.

ويتوافق بيان كيان الاحتلال مع موقف حليفتها اميركا ودول غربية أخرى.

وأغلقت مراكز الاقتراع في مقاطعات دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا الأوكرانية أبوابها، مساء الثلاثاء، في اليوم الخامس والأخير لتصويت سكان تلك المقاطعات في استفتاء بشأن الانضمام إلى روسيا، وفق قناة "روسيا اليوم".

وأظهرت نتائج الاستفتاءات في 4 أقاليم بشرق أوكرانيا أن أغلبيةَ السكان في هذه المناطق تؤيد الانضمام لروسيا.

وأعلنت مفوضية الانتخابات في إقليم لوغانسك أن أكثر من ثمانية وتسعين بالمئة من المقترعين صوتوا لصالحِ الانضمام بعد فرز جميعِ الأصوات. كما صوت ثلاثة وتسعون بالمئة من الناخبين في إقليم زابوريجيا لصالحِ الارتباط بروسيا. وفي خيرسون أيَّد سبعة وثمانون بالمئة من المقترعين قرارَ الإنضمام. وفي دونيتسك أظهرت النتائج الأولية بعد فرز أربعين في المئة من الأصوات أن الأغلبية تؤيد كذلك انضمام هذه المنطقة لروسيا.

ورحب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف عبر حسابة في "تلغرام" بتنائج استفتاءات الانضمام إلى روسيا جنوب وشرق أوكرانيا، وخاطب المقترعين: "أهلا بكم في وطنكم روسيا".
مصدر : وكالات
رقم : 1016547
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
طهران: يمكن التوصل الى اتفاق لو تحلى الجانب الأمريكي بالواقعية
طهران: يمكن التوصل الى اتفاق لو تحلى الجانب الأمريكي بالواقعية
السيد صفي الدين: عدونا لا يتركنا إلا إذا كنا أقوياء
السيد صفي الدين: عدونا لا يتركنا إلا إذا كنا أقوياء
27 أيلول 2022
ايران تواصل تعزيز قدراتها العسكرية الى جانب المفاوضات
ايران تواصل تعزيز قدراتها العسكرية الى جانب المفاوضات
27 أيلول 2022
جيش الاحتلال الإسرائيلي.. الانتحار خيّار جنوده
جيش الاحتلال الإسرائيلي.. الانتحار خيّار جنوده
27 أيلول 2022
شتاء قاس في الطريق إلى أوروبا.. هل ستكون "سياسات النمل" الغربية فعالة؟
شتاء قاس في الطريق إلى أوروبا.. هل ستكون "سياسات النمل" الغربية فعالة؟
27 أيلول 2022
رئيسي: قوة ايران نابعة من دماء الشهداء كالشهيد قاسم سليماني
رئيسي: قوة ايران نابعة من دماء الشهداء كالشهيد قاسم سليماني
26 أيلول 2022
الاستفتاء على استقلال أربع مقاطعات أوكرانية.. الخطوة الأخيرة للروس الأوكرانيين للانضمام إلى روسيا
الاستفتاء على استقلال أربع مقاطعات أوكرانية.. الخطوة الأخيرة للروس الأوكرانيين للانضمام إلى روسيا
26 أيلول 2022
الأسرى الفلسطينيون.. يحاربون الاحتلال داخل سجونِهِم
الأسرى الفلسطينيون.. يحاربون الاحتلال داخل سجونِهِم
26 أيلول 2022
نفوذ الصين إلی مجلس التعاون في قلب نيويورك
نفوذ الصين إلی مجلس التعاون في قلب نيويورك
26 أيلول 2022
المستشار الألماني شولتس في السعوديّة.. ماذا عن شعارات حقوق الإنسان؟
المستشار الألماني شولتس في السعوديّة.. ماذا عن شعارات حقوق الإنسان؟
26 أيلول 2022
عقب العرض العسكريّ في صنعاء.. المفاوضات في مصلحة اليمنيين
عقب العرض العسكريّ في صنعاء.. المفاوضات في مصلحة اليمنيين
26 أيلول 2022
الشيخ دعموش: أميركا ترتكب أعظم جريمة بحق اللبنانيين
الشيخ دعموش: أميركا ترتكب أعظم جريمة بحق اللبنانيين
25 أيلول 2022
أنقرة تعمل من أجل تطبيع اقتصادي مع دمشق
أنقرة تعمل من أجل تطبيع اقتصادي مع دمشق
25 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
طهران: يمكن التوصل الى اتفاق لو تحلى الجانب الأمريكي بالواقعية
جيش الاحتلال الإسرائيلي.. الانتحار خيّار جنوده
نفوذ الصين إلی مجلس التعاون في قلب نيويورك
المستشار الألماني شولتس في السعوديّة.. ماذا عن شعارات حقوق الإنسان؟