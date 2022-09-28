طهران: يمكن التوصل الى اتفاق لو تحلى الجانب الأمريكي بالواقعية

وقال وزير الخارجية الإيراني ،على هامش اجتماع القمة الـ 77 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك: "لقد تم إحراز الكثير من التقدم في المفاوضات ونعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق لو تحلى الجانب الأمريكي بالواقعية".



من جانبه أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش بالقول: أننا دعمنا دائمًا عودة جميع الأطراف إلى الاتفاق وآمل أن نرى تحقيقه قريبًا.



واكد أمير عبداللهيان في هذا الاجتماع ، سيادة الديمقراطية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقال: إننا نعتبر الاحتجاج السلمي حقًا للشعب ، لكن الاحتجاج السلمي يختلف عن الفوضى والعبث بالنظام العام للبلاد.



وثمن الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الاجتماع الدور الهام للجمهورية الاسلامية الايرانية في الإسهام بإحلال السلام والأمن في المنطقة.



وناقش الطرفان في هذا الاجتماع بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.