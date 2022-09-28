طيران الاحتلال يخرق الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا

اسلام تايمز (لبنان) - أفادت مصادر امنية من جنوب لبنان، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي خرق حرمة الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا، وتنفذ في هذه الأثناء طلعات إستكشافية على علو مرتفع فوق القطاعين الشرقي والأوسط وصولًا حتى سماء مجرى الليطاني وتلال برغز في البقاع الغربي".