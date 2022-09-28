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الأربعاء 28 أيلول 2022 ساعة 15:19

مجلس النواب العراقي يصوت على تجديد الثقة للحلبوسي

مجلس النواب العراقي يصوت على تجديد الثقة للحلبوسي
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ان "الجلسة عقدت برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي،فيما تم فتح باب الترشيح لمنصب النائب الاول لرئيس المجلس".

وأضافت ان "العدد الكلي للمصوتين بلغ 235 نائباً"، مشيرة الى ان "الموافقين على الاستقالة 13 نائباً فقط والرافضين للاستقالة 222 نائباً".

يذكر ان نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، افتتح اعمال الجلسة رقم 4 الدورة الانتخابية الخامسة للسنة التشريعية الأولى من الفصل التشريعي الثاني.

ونشرت وكالة الفرات نيوز الاسماء التي قدمت من اجل منصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب، والمرشحون هم: {محسن المندلاوي، وياسر هاشم الحسيني، وباسم خزعل خشان}.
مصدر : وكالات
رقم : 1016597
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