قائد أنصارالله: الخطر على الأمة هو عدم استيعاب أهمية وعظمة الرسالة المحمدية

وأوضح السيد الحوثي في كلمة له اليوم خلال مؤتمر علماء اليمن السنوي بصنعاء، أن الخطر على الأمة هو في عدم استيعاب أهمية وعظمة الرسالة المحمدية لحل مشاكلها والنهوض بها.. مشيرا إلى أن ما قدمه الرسول الأكرم (ص) للأمة مدرسة متكاملة يساعدها على الارتقاء الإيماني والأخلاقي.



وأضاف أن من المهم تقديم الهدى القرآني كحل لمشاكل الأمة مع العناية بحسن التبيين لأن الباطل بطبيعة زاهق، كما أن من المهم التصدي لمساعي الأعداء في إفساد مجتمعنا وشبابنا.



وأشار قائد حركة انصارالله إلى أنهُ كلما كانت هجمة الأعداء على أمتنا أكبر تتعاظم مسؤولية العلماء للتصدي لهم.. لافتاً إلى أن ما يعاني منه الكثير من الشباب هو فوضى التأثر بالآخرين بسبب عدم الارتباط بالرسول والقران كمصادر للهداية.



وأكد أن الرسالة الإلهية كفيلة بمعالجة كل مشاكل الأمة السياسية والاجتماعية.. مبينا أن من أهم ما يقوم به العلماء الربانيون هو ترسيخ الانتماء الإيماني ومبدأ الاقتداء والتأسي برسول الله.