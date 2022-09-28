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الأربعاء 28 أيلول 2022 ساعة 15:30

ايران تُنتج محولات الكترونية أرخص بكثير من مثيلاتها الأوروبية

ايران تُنتج محولات الكترونية أرخص بكثير من مثيلاتها الأوروبية
وقالت فاطمة نصرالله زاده عضو مجلس إدارة شركة "بويا صنعت مدار" الهندسية، وفي معرض إشارتها إلى أن إنتاج المحول الإلكتروني الذي قلّل من حاجة البلاد للواردات: يتألف هذا المحوّل المُصنع محلياً من مكونات إلكترونية تسمى المحاثات والمكثفات، مما يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض التيار الناتج ببطء، بطريقة يمكن من خلالها استخدام المحولات مع الترانسات لتحويل جهد إدخال تيار مباشر معين إلى جهد خرج تيار متناوب مختلف تماما.

وأضافت نصرالله زاده: بمقدور هذا المحوّل الإلكتروني المُنتج ايرانياً من إنتاج90٪ من الطاقة المفيدة، عندما يتم تنشيط مفتاح التشغيل والإيقاف، يتم إنتاج النبضات الكهربائية مباشرة، لذلك من أجل إنتاج تيار متردد، يجب عكس التيار 50 إلى 60 مرة في ثانية واحدة ، وهو ما يتم بواسطة المحول الإيراني.

وأكملت المديرة في مجال المعرفيات: تم إنشاء ما يقرب من 10 فرص عمل في المجمع الديناميكي لـشركة "صنعت مدار" ، والذي من الواضح أن لديه القدرة على خلق المزيد من فرص العمل إذا تم دعم هذه الشركة المعرفية الواعدة.

وأكدت نصرالله زاده بشأن قيمة هذا المحوّل الإلكتروني: في يومنا الراهن المحولات الإيرانية أرخص من نظائرها الأوروبية، لكن هناك منافسة شديدة مع النماذج الصينية في مجال الأسعار، مما يُصعّب المهمّة على الشركات المعرفية في البلاد.
مصدر : وكالات
رقم : 1016601
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