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الأربعاء 28 أيلول 2022 ساعة 15:36
طيران الاحتلال يخرق الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا
واشارت المعلومات في النبطية، إلى أن "الطيران الحربي المعادي يحلق فوق النبطية وإقليم التفاح، وينفذ غارات وهمية".
مصدر :
وكالات
رقم :
1016603
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