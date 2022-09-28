فتح تدعو ليوم غضب واضراب شامل في الضفة

ودعت الحركة في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، الى الزحف نحو نقاط التماس وفاء لشهداء جنين الابطال وتوحيد لساحات المواجهة مع الاحتلال الذي يحاول الاستفراد بجنين وعزلها.



وشددت الحركة على أن اليوم هو يوم غضب وتصعيد على كافة نقاط الاشتباك، واضراب شامل في كافة محافظات الوطن.



وأعلنت مآذن المساجد عن حداد وإضراب شامل في جنين ونابلس عقب ارتقاء ثلاثة شهداء برصاص جيش الاحتلال في جنين.



كما اعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة الاضراب والحداد على أرواح الشهداء في جنين، وتأكيدا على وحدة الصف في مواجهة سياسيات الاحتلال العدوانية.



كما أعلنت حركة فتح في بيت لحم الإضراب الشامل حدادا على أرواح الشهداء.



وفي الخليل أعلنت القوى السياسية والفعاليات الوطنية الحداد على أرواح الشهداء والاضراب الشامل اليوم الاربعاء.



وكانت أعلنت وزارة الصحة ارتقاء ثلاثة شهداء وهم: عبد فتحي حازم شقيق الشهيد رعد حازم، محمد محمود ألونة، أحمد نظمي علاونة.



يشار الى أن الاشتباكات المسلحة في مخيم جنين لا زالت مستمرة.