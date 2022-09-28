كوريا الشمالية تجري اختبارا صاروخيا عشية زيارة هاريس إلى سيول

وحسب مصدر أفاد مسؤولون عسكريون في كوريا الجنوبية قبل أيام بأن كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد أنه "صاروخ باليستي"، في أول تجربة من نوعها منذ يونيو. وتزامنت التجربة مع وصول حاملة طائرات أمريكية إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في مناورات مشتركة، وزيارة مرتقبة لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.



وفي وقت سابق اليوم، كشف جهاز الاستخبارات في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية قد تقوم باختبار نووي ما بين 16 أكتوبر و7 نوفمبر.



ومن المقرّر أن تصل هاريس إلى کوريا الجنوبية غداً الخميس، لإجراء محادثات مع الرئيس يون سوک يول ومسؤولين آخرين. كما ستقوم بزيارة الحدود المتوترة مع كوريا الشمالية، في ما وصفها المسؤولون الأميركيون بأنها محاولة لتأكيد قوة التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، والتزام واشنطن بـ"الوقوف إلى جانب" سيول في مواجهة أي تهديدات تشكلها بيونغ يانغ.