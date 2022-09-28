نائب قائد قوى الأمن الداخلي: سنتصدى للعملاء ومثيري الشغب

وقال العميد رضائي في كلمة القاها في مراسم تشييع احد الشهداء المدافعين عن الامن والذي قضى نحبه في احداث الشغب الاخيرة في جنوبي طهران اليوم الاربعاء ان كل من ساهم في اثارة احداث الشغب الاخيرة هو مساهم في سفك دم هذا الشهيد وهو مسؤول امام الله تعالى والقانون والشعب.



وتابع العميد رضائي ان هؤلاء العملاء يتم التحكم بهم من قبل جهات خارجية سواء علموا بالامر ام لم يعلموا ، من اجل زعزعة استقرار البلاد لكن شعبنا لن يسمح للخونة بأن يضعوا دماء الشهداء تحت الاقدام وقد رد الشعب الايراني بشكل حازم على هؤلاء العملاء في المسيرات الشعبية العارمة قبل ايام.