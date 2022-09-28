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الأربعاء 28 أيلول 2022 ساعة 18:20

رئیسي: العدو يشعر بالخطر من قوة النظام الاسلامي

رئیسي: العدو يشعر بالخطر من قوة النظام الاسلامي
جاء ذلك في الكلمة التي القاها صباح اليوم الاربعاء في اجتماع الحكومة لدى اشارته الى لقاءاته الاخيرة مع كبار المسؤولين في دول العالم على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة لدورتها الـ 77، وتصريحاتهم التي اعترفوا بها بتقدم ايران في مختلف المجالات.

وأكد رئيس الجمهورية ان هؤلاء المسؤولين اعترفوا بهذا التقدم وأكدوا حاجة بلادهم للاستفادة من هذا التقدم الذي حققته الجمهورية الاسلامية الايرانية الأمر الذي يثير قلق المستكبرين الذين يثيرون الفتن في ايران للحيلولة دون تحقيق هذا التطور والتقدم.

وأشار الرئيس " رئيسي" الى اقامة مراسم الاربعين وزيادة عدد زوار الامام الحسين (ع) في العراق هذا العام، وزيادة عدد الزوار في المراسم التي اقيمت امس الثلاثاء في مدينة مشهد المقدسة بمناسبة استشهاد الامام علي بن موسى الرضا (عليهما السلام)، مشيدا بالقائمين على اقامة هذه المراسم ودعا في الوقت ذاته للتخطيط للعام المقبل لاقامة هذه المراسم بشكل افضل من العام الحالي.
رقم : 1016624
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