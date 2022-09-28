'الجهاد الاسلامي' تؤكد على استمرار القتال والتصدي للإرهاب الصهيوني

وقالت الحركة في بيانها:" إن هذه الدماء الطاهرة لن تضيع هدراً، وستبقى أمانة في أعناق المجاهدين الذين يصرون على مواصلة الطريق بكل عزيمة وثبات، وسيمضون بإذن الله تعالى لمقاتلة العدو في كل الساحات، نصرة للحق، ودفاعاً عن فلسطين والقدس والأقصى".



وأضافت :" نوجه التحية إلى أهالي الشهداء الأبطال الذين جادوا بكل غالٍ ونفيس، وبقيت كلماتهم نبراساً للمقاتلين تحثهم على استمرار الجهاد وعدم التخلي عن نهج المقاومة، والتمسك بسلاحهم الذي هو وسام فخر وعز على صدر كل فلسطيني".



وشددت الجهاد في بيانها على أنها ستحمل وصايا الشهداء، وستقف إلى جانب عائلاتهم وأسرهم، داعية أبناء شعبنا في كل مكان إلى أوسع حالة إسناد ودعم لجنين الباسلة وعوائلها الصامدة.