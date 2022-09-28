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الأربعاء 28 أيلول 2022 ساعة 19:54

الإمارات بصدد بيع المانيا شحنات من الغاز الطبيعي

الإمارات بصدد بيع المانيا شحنات من الغاز الطبيعي
ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة على الأمر، ستتم إضافة الشحنات الست إلى الشحنة الأولية التي تسلم في أقرب وقت في شهر ديسمبر/ كانون الأول.

تبحث ألمانيا عن مصادر جديدة للغاز بعد أن أمنت الحكومة خمسة منشآت عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، للمساعدة في تخفيف الاعتماد على الوقود الروسي وتخفيف أزمة أسعار الطاقة غير المسبوقة.

ستساعد الصفقة في تأمين الإمدادات في أكبر اقتصاد في أوروبا والذي يكافح لاستبدال التدفقات الروسية المنخفضة التكلفة، ويأتي ذلك بعد زيارة للمستشار الألماني أولاف شولتز في الشرق الأوسط نهاية الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن شحنة واحدة فقط، من الإمارات أيضا.

سيتم تسليم الشحنة الأولى - 137000 متر مكعب - من قبل "أدنوك" إلى محطة تابعة لشركة "آر دبليو إي" الألمانية في أقرب وقت في أواخر ديسمبر أو بحلول أوائل عام 2023.

وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية: "تم التخطيط لمزيد من الشحنات، لكن الرقم الدقيق لم يتضح بعد. المحادثات جارية". فيما رفضت "أدنوك" التعليق على الأمر.
مصدر : وكالات
رقم : 1016641
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