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الأربعاء 28 أيلول 2022 ساعة 19:55

العميد باكبور: دمرنا مقرات الارهابيين بـ 73 صاروخا وعشرات المسيرات

العميد باكبور: دمرنا مقرات الارهابيين بـ 73 صاروخا وعشرات المسيرات
واكد قائد القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية في ايران العميد باكبور ضرب مقرات الإرهابيين في العراق بدقة.

واشار الى ان الأهداف التي تم ضربها منتشرة في 42 مكانًا وفي بعض الحالات على بعد 400 كيلومتر من بعضها البعض ، وقال ان الاهداف المنتخبة تعود بالتأكيد إلى الجماعات الإرهابية المناهضة لإيران.

وفي الختام أكد قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني على ضرورة أن تتخذ السلطات في شمال العراق قرارها بطرد كل الجماعات الإرهابية المناهضة للثورة والمتآمرين ضد جمهورية إيران الإسلامية وقال ان عمليات مقاتلي الإسلام ستتواصل حتى نزع السلاح الكامل للجماعات الإرهابية المناهضة للثورة والانفصالية المتواجدة في المنطقة الشمالية للعراق.

وقد استهدفت القوة البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، صباح اليوم الاربعاء ، عدة مقار للإرهابيين في المنطقة الشمالية من العراق بصواريخ دقيقة وطائرات مسيرة مدمرة.

وقال حرس الثورة في بيان، كما تم الإعلان في بيان يوم السبت، بعد التحذيرات اللازمة لسلطات المنطقة الشمالية من العراق عبر المصادر ذات الصلة لتفكيك أنشطة الجماعات الإرهابية المناهضة لإيران والمحسوبة على الاستكبار العالمي في المنطقة، وتجاهلًا لهذا المطلب المشروع والقانوني المرتبط باستمرار وجود الجماعات الإرهابية والاعتداءات على المناطق الحدودية لجمهورية إيران الإسلامية ومهاجمة بعض القواعد ونقاط التفتيش الحدودية لبلدنا ودعم أعمال الشغب الأخيرة، بدأت القوات البرية لمقر سيد الشهداء (ع) التابع لحرس الثورة الإسلامية بشن هجمات بالمدفعية على مقارها ومراكز انتشارها في أجزاء من المنطقة.

واضاف البيان، وبما انه خلال هذه الفترة ما زالت فلول الجماعات الإرهابية المناهضة للثورة متواجدة في المنطقة رغم تحملها الخسائر وتشكل تهديدا لأمن وسلم أبناء وطننا الأعزاء، ابتداء من صباح اليوم (الأربعاء 7/6/1401 هـ ش) بدات المرحلة الجديدة من عملية القوات الاسلامية ضد مواقع ومقرات وثكنات الجماعات المذكورة في عمق المنطقة الشمالية من العراق، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة للقوات البرية للحرس الثوري ونيران كثيفة ومشتركة للصواريخ النقطوية والطائرات بدون طيار الهجومية والمدمرة ، وتم توجيه ضربات قاتلة لها ، والتي سيتم الإبلاغ عن تفاصيل العملية والخسائر والأضرار الى الشعب الايراني لاحقا .

واختتم البيان، نؤكد مرة أخرى أن هذه العملية ستستمر بعزم حتى يتم إزالة التهديد بشكل فعال وتفكيك مقار الجماعات الإرهابية وقيام سلطات المنطقة بالتزاماتها ومسؤولياتها.
رقم : 1016642
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