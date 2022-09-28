خروقات تحالف العدوان على اليمن خلال 24 ساعة الماضية

اسلام تايمز (اليمن) - أعلنت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة، مساء اليوم الأربعاء، رصد 73 خرقا لقوى العدوان في جبهات المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية.