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الأربعاء 28 أيلول 2022 ساعة 19:55

خروقات تحالف العدوان على اليمن خلال 24 ساعة الماضية

خروقات تحالف العدوان على اليمن خلال 24 ساعة الماضية
وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن خروق العدوان تضمنت تحليق طائرات تجسسية.

وأشار المصدر إلى أن الخروق شملت أيضاً 9 خروق بقصف مدفعي و50 خرقا بالأعيرة النارية.
رقم : 1016643
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