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الخميس 29 أيلول 2022 ساعة 08:53

طهران ترد بحزم على مزاعم الإمارات بشأن الجزر الايرانية الثلاث

طهران ترد بحزم على مزاعم الإمارات بشأن الجزر الايرانية الثلاث
وجاء في كلمة البعثة الدائمة للجمهورية الاسلامية في نيويورك، في نهاية هذا الاجتماع وخلال فرصة الرد، والتي قرأها السكرتير الثاني للبعثة: ان مزاعم هذه المسؤولة الاماراتية وتكرار المزاعم التي الا اساس لها حول الجزر الايرانية في الخليج الفارسي تمثل تجاوزا على وحدة الأراضي الايرانية.

واضاف: إننا نعتبر مثل هذا البيان غير المسؤول والادعاء الذي لا أساس له تدخلاً في الشؤون الداخلية لإيران وانتهاكًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي ، بما في ذلك مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للحكومات الأخرى.

وتابع: ان جزر أبو موسى وتنب الكبرى وتنب الصغرى في الخليج الفارسي كانت وستظل جزءًا لا يتجزأ من أراضي إيران، وتؤكد إيران سيادتها على هذه الجزر. أي ادعاء يخالف ذلك مرفوض رفضًا قاطعًا.

واضاف: من الضروري توضيح أن أي قرارات وإجراءات تتخذها السلطات الإيرانية فيما يتعلق بالجزر المذكورة تستند دائمًا إلى مبدأ السيادة ووحدة اراضي جمهورية إيران الإسلامية.

وقال: لقد اتبعت حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الدوام سياسة الصداقة وحسن الجوار مع جميع الدول المجاورة لها ، وتود التأكيد على عزمها على الحفاظ على العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات وتعزيزها. ومع ذلك ، فمن البديهي أن وحدة اراضي جمهورية إيران الإسلامية وسيادتها على الجزر المذكورة أعلاه غير قابلة للتفاوض. ولا بد من التأكيد على أنه بناءً على الحقائق التاريخية التي كانت موجودة قبل سنوات طويلة من تاسيس دولة الإمارات ، فإن هذه الجزر كانت إيرانية وستبقى إيرانية.

وقال: من الضروري أيضًا التذكير بأن عبارة "الخليج الفارسي" كانت الاسم الوحيد المستخدم للمنطقة المائية الواقعة بين شبه الجزيرة العربية واراضي ايران منذ عام 500 قبل الميلاد ، وستظل هذه المنطقة المائية تحمل نفس الاسم إلى الأبد.
مصدر : وكالات
رقم : 1016700
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