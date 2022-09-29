الصفحة الرئيسية
0
الخميس 29 أيلول 2022 ساعة 09:00

روسيا: الاعتداءات ‘‘الاسرائيلية‘‘ على سورية ولبنان تؤجج الوضع في المنطقة

روسيا: الاعتداءات ‘‘الاسرائيلية‘‘ على سورية ولبنان تؤجج الوضع في المنطقة
ونقلت مصادر صحفية عن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي قوله في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: إن الإجراءات الإسرائيلية التعسفية، وغير القانونية تتجاوز الضفة الغربية، وقطاع غزة، لتؤثر على الدول العربية المجاورة، باستفزاز حوادث عديدة تنتهك سيادتها مشيراً إلى أن “الحديث يدور حول سورية ولبنان”.

وأضاف بوليانسكي: نعارض مثل هذه الأساليب التي تؤدي إلى خلق تهديدات لدول أخرى، وتنذر بتأجيج الوضع في المنطقة ككل، لافتاً إلى أن على المجتمع الدولي أن يلعب دوره البناء في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفي التخفيف من حدة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الحادة في الأراضي المحتلة.
مصدر : وكالات
رقم : 1016701
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
جهود المملكة العربية السعودية لاستعادة نفوذها في لبنان
جهود المملكة العربية السعودية لاستعادة نفوذها في لبنان
ائتلاف ‘‘إدارة الحكومة‘‘ الجديد يمهد الطريق لتشكيل الحكومة العراقية
ائتلاف ‘‘إدارة الحكومة‘‘ الجديد يمهد الطريق لتشكيل الحكومة العراقية
29 أيلول 2022
رئیسي: العدو يشعر بالخطر من قوة النظام الاسلامي
رئیسي: العدو يشعر بالخطر من قوة النظام الاسلامي
28 أيلول 2022
عبد اللهيان: لن يحصل انقلاب او ثورة ملونة في ايران
عبد اللهيان: لن يحصل انقلاب او ثورة ملونة في ايران
28 أيلول 2022
قائد أنصارالله: الخطر على الأمة هو عدم استيعاب أهمية وعظمة الرسالة المحمدية
قائد أنصارالله: الخطر على الأمة هو عدم استيعاب أهمية وعظمة الرسالة المحمدية
28 أيلول 2022
طهران: يمكن التوصل الى اتفاق لو تحلى الجانب الأمريكي بالواقعية
طهران: يمكن التوصل الى اتفاق لو تحلى الجانب الأمريكي بالواقعية
28 أيلول 2022
السيد صفي الدين: عدونا لا يتركنا إلا إذا كنا أقوياء
السيد صفي الدين: عدونا لا يتركنا إلا إذا كنا أقوياء
27 أيلول 2022
ايران تواصل تعزيز قدراتها العسكرية الى جانب المفاوضات
ايران تواصل تعزيز قدراتها العسكرية الى جانب المفاوضات
27 أيلول 2022
جيش الاحتلال الإسرائيلي.. الانتحار خيّار جنوده
جيش الاحتلال الإسرائيلي.. الانتحار خيّار جنوده
27 أيلول 2022
شتاء قاس في الطريق إلى أوروبا.. هل ستكون "سياسات النمل" الغربية فعالة؟
شتاء قاس في الطريق إلى أوروبا.. هل ستكون "سياسات النمل" الغربية فعالة؟
27 أيلول 2022
رئيسي: قوة ايران نابعة من دماء الشهداء كالشهيد قاسم سليماني
رئيسي: قوة ايران نابعة من دماء الشهداء كالشهيد قاسم سليماني
26 أيلول 2022
الاستفتاء على استقلال أربع مقاطعات أوكرانية.. الخطوة الأخيرة للروس الأوكرانيين للانضمام إلى روسيا
الاستفتاء على استقلال أربع مقاطعات أوكرانية.. الخطوة الأخيرة للروس الأوكرانيين للانضمام إلى روسيا
26 أيلول 2022
الأسرى الفلسطينيون.. يحاربون الاحتلال داخل سجونِهِم
الأسرى الفلسطينيون.. يحاربون الاحتلال داخل سجونِهِم
26 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
جهود المملكة العربية السعودية لاستعادة نفوذها في لبنان
ائتلاف ‘‘إدارة الحكومة‘‘ الجديد يمهد الطريق لتشكيل الحكومة العراقية
عبد اللهيان: لن يحصل انقلاب او ثورة ملونة في ايران
قائد أنصارالله: الخطر على الأمة هو عدم استيعاب أهمية وعظمة الرسالة المحمدية