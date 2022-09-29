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الخميس 29 أيلول 2022 ساعة 11:17

الصحة السورية: 426 إصابة مثبتة بالكوليرا و33 وفاة مسجلة

الصحة السورية: 426 إصابة مثبتة بالكوليرا و33 وفاة مسجلة
ووفق بيان للوزارة تلقت سانا نسخة منه الامس بلغ العدد الإجمالي التراكمي للوفيات بمرض الكوليرا 33 توزعت في حلب 28 والحسكة 3 ودير الزور 2، مشيرة إلى أن معظم الوفيات ناتجة عن التأخر في طلب المشورة الطبية المبكرة، أو لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة.

ودعت الوزارة إلى ضرورة اتباع إجراءات الصحة العامة والمتمثلة بغسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر وشرب المياه من مصدر آمن، وإذا تعذر إيجادها يمكن غليها لمدة دقيقتين ثم حفظها في وعاء نظيف ومغلق، إضافة إلى ضرورة غسل الفواكه والخضار بشكل جيد وطهي الطعام وحفظه بدرجة الحرارة المناسبة وعدم شرب أو تناول أي شيء مجهول المصدر أو يشك بسلامته، وطلب المشورة الطبية المبكرة في حال الاشتباه بالإصابة.

كما دعت الوزارة إلى متابعة منصاتها الرسمية على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
رقم : 1016724
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