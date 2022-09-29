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الخميس 29 أيلول 2022 ساعة 11:43

أردوغان يناقش مع بوتين بناء محطة للطاقة النووية

أردوغان يناقش مع بوتين بناء محطة للطاقة النووية
وقال اردوغان للصحافيين: "نحن نخطط لاتخاذ خطوات بشأن مسألة بناء محطة للطاقة النووية في سينوب، ولقد ناقشنا هذه المسألة باستفاضة مع السيد بوتين، ونواصل مناقشاتنا".

وتعمل روسيا حالياً في بناء محطة "أكويو" للطاقة النووية في مقاطعة مرسين الجنوبية التركية.

ووقعت موسكو وأنقرة اتفاقاً بشأن بناء محطة "أكويو" للطاقة النووية في مقاطعة مرسين في عام 2010، وستكون أول محطة للطاقة النووية يتم بناؤها في تركيا.

ومن المتوقع أن تولد محطة الطاقة النووية 35 مليار كيلووات ساعة من الطاقة، وتلبي ما يصل إلى 10% من الطلب على الطاقة في تركيا.

ومن المتوقع أيضاً أن يتم تشغيل الوحدة الأولى في عام 2023، في حين سيتم توصيل الوحدات الثلاث المتبقية بالشبكة بحلول عام 2026.

ومنذ أسبوع، أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونمز أنّ بلاده تخطط لتسريع العمل في بناء محطة "أكويو" للطاقة النووية، من أجل إطلاق أول وحدة طاقة عام 2023.

ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في العالم في مجال الطاقة النووية، إذ ينفّذ وفقاً لنموذج "البناء والامتلاك والاستغلال"، وتبلغ تكلفته نحو 20 مليار دولار.

يُشار إلى أنّ مؤسسة "روس آتوم" الروسية بدأت، في وقت سابق، أعمال بناء وحدة الطاقة الرابعة لمحطة "أكويو" النووية في تركيا.

وقال رئيس المؤسسة الروسية أليكسي ليخاتشوف: "ستنتهي أعمال البناء كلها عام 2023، وسيجري إيصال الوقود إلى ساحة الوحدة الأولى"، مضيفاً: "نتمسك بهذه المواعيد مهما كان ذلك صعباً".
مصدر : وكالات
رقم : 1016729
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