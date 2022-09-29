إسلامي: أکدنا علی المواقف القانونية وتوقعاتنا من الوكالة في اجتماع فيينا

زار مساعد رئيس الجمهورية، رئيس منظمة الطاقة النووية الايرنية "محمد اسلامي"، الاحد الماضي، العاصمة النمساوية فيينا لحضور الاجتماع السنوي العام للوكالة الذرية الدولية، واللقاء مع مديرها العام رافائيل غروسي.



وقال "محمد اسلامي"، أكدنا خلال الاجتماع العام السادس والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية فی فیینا علی المواقف الواضحة والقانونية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وعبرنا عن توقعاتنا من الوكالة.



وصرح إنه من المهم بالنسبة لنا أن نزیل العقبات التي تعترض دفع خطط التنمية إلی الأمام معتمدا علی الوثيقة الاستراتيجية للصناعة النووية.



وأشار الى فرض الحظر الجائر على إيران وقال: نأمل أن نتمكن من تسهيل مسار تحقيق التنمية والغاء الحظر في اطار قانون العمل الاستراتيجي الذي صادق عليه مجلس الشورى الإسلامي خدمة لمصالح الشعب الإيراني.



محادثات مع رافائيل غروسي حول القضايا المتبقية



وأشار إلی لقائه مع رفائيل غروسي ومساعدیه،وقال ناقشنا القضایا المتبقیة خلال هذه اللقائات واستعرضنا مجالات التعاون بين الوكالة ومنظمة الطاقة النووية الايرنية.



وشدد أن الجمهورية الاسلامیة الایرانیة ملتزمة بتعهداتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقيات الضمانات الشاملة.



وأضاف إن إيران توفر الأرضية لاستمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالأنشطة النووية وتقوم بذلك والوكالة اعترفت مرارا وتكرارا بهذا الموضوع.



لقاءات بناءة مع الوفدين الروسي والمجري



وتطرق إسلامي إلى محادثاته مع الوفد الروسي وشركة "روس أتوم" الحكومية على هامش هذا الاجتماع السنوي العام للوكالة وقال: في هذه اللقاءات تبادلنا الآراء حول مشروع التعاون المشترك بين إيران وروسيا وبشأن الإسراع في إنشاء الوحدتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر النووية لتوليد الكهرباء.



وتابع: كما أجرینا محادثات مع وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، والوفد المرافق له وأضاف أن إيران والمجر لديهما تاريخ من التعاون في المجالات التعليمية والعلمية والبحثية وتم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدین في الماضي.



و أوضح أنه خلال الاجتماع الأخير جرت محادثات بشأن تعزیز التعاون في مجالات التعليم والبحث والتطوير التكنولوجي، ومفاعل ومحطات الطاقة، ووضع القوانين في مجال الأمن والسلامة النووية و من المقرر أن یزور الوفد المجري إيران في المستقبل.



عقد اللجان العلمية بهدف التدريب والتبادل العلمي للخبراء



واعتبر الاجتماع السنوي العام للوكالة الذرية الدولية، فرصة لعقد اجتماعات بين خبراء ومسؤولين من دول مختلفة في المجال النووي وقال: هذه اللقاءات توفر دائما فرصة للتفاعل والحوار وتبادل الخبرات.



وصرح إن خبرائنا سيعرضون إنجازاتهم في هذه اللجان کونها تعتبر فرصة جيدة لتنفيذ مشاريع مشتركة مع الوکالة وتسريع وتسهيل عملية تنفيذ هذه المشاريع.