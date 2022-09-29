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الخميس 29 أيلول 2022 ساعة 14:37

وزراء طاقة أوروبا يبحثون إمكانية وضع حد أقصى لأسعار الغاز

وزراء طاقة أوروبا يبحثون إمكانية وضع حد أقصى لأسعار الغاز
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الخميس أن" المفوضية الأوروبية أشارت إلى أنه من أجل الحد من الأسعار في سوق الجملة الأوروبية ككل، وليس فقط على الواردات، من الضروري إنشاء نظام مركزي بدلا من السوق، مما سيسمح بتطبيع توزيع الغاز."

وبحسب الوكالة لا توجد منظمة على المستوى الأوروبي يمكنها تنظيم ذلك تقنيا.

في وقت سابق، اعتمدت المفوضية الأوروبية على المبادرات التي من شأنها أن تسمح بشكل أساسي بالحفاظ على آلية تحديد الأسعار، واقترحت البدء باستخدام الأرباح الزائدة لشركات النفط والغاز والعديد من منتجي الكهرباء لتخفيف العبء عن المستهلكين، بدلا من تحديد سقف للسعر.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء الطاقة غدا الجمعة في بروكسل لمناقشة وضع سقف لسعر الغاز الروسي.
مصدر : وكالات
رقم : 1016760
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