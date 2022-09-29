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الخميس 29 أيلول 2022 ساعة 14:41

رفع جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية

رفع جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية
وفشل مجلس النواب اللبناني في انتخابِ رئيسٍ جديدٍ للبلاد بسببِ عدمِ حصولِ ايِ مرشحٍ على أغلبيةِ الثُلثين للفوزِ من الدورةِ الاولى للتصويت.

وعقدتْ الجلسةُ بعدَ اكتمالِ النصابِ القانوني لعددِ النواب، حيثُ شاركَ فيها مئةٌ وعشرون نائباً من أصلِ مئةٍ وثمانيةٍ وعشرين، للأدلاءِ بأصواتِهم في اقتراعٍ سريٍ لانتخابِ الرئيس.

وتنتهي ولايةُ عون آخِر الشهرِ المقبل. وكانَ رئيسُ البرلمان نبيه بري دعا الثلاثاءَ لعقدِ جلسةٍ لتكونَ أولَ خطوةٍ من قِبَلِه رداً على اتهامهِ بتعطيلِ الانتخاب.

ووصفتْ الاوساطُ السياسيةُ اللبنانية الخطوةَ بأنّها أولُ اختبارٍ مهمٍ للنوايا والنصابِ والتحالفاتِ والمرشحين.

12:25 نتائج جلسة انتخاب رئيس الجمهورية : 63 ورقة بيضاء، 36 ميشال معوض، 11 سليم إده، 10 لبنان، 2 مختلف

12:02- بدء فرز الأصوات في جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية

11:45- بدء عملية الاقتراع في مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية

ولفت رئيس مجلس النّواب نبيه بري، تعليقًا على غياب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وأعضاء الحكومة عن حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهوريّة في المجلس النّيابي، إلى "أنّني حكيته وقلتلّه مش ضروري تشرّف".

وبعد تلاوة المواد الدّستوريّة الخاصّة بانتخاب رئيس للجمهوريّة، سأل نائب رئيس مجلس النّواب الياس بو صعب عن طائفة رئيس الجمهوريّة، وإن كانت هناك أيّ مادّة دستوريّة تحتّم اختياره من ضمن الطائفة المارونية، فأجابه برّي "هذا عرف… كأنّك طمعان فيها (ممازحًا)".

وأشار برّي، ردّا على سؤال من النّائب فريد هيكل الخازن، إلى أنّه "ما دام النّصاب مؤمّنًا، فعلى رئيس المجلس أن يكمل الجلسة".

وكان قد ذكر في بداية الجلسة، أنّ "عدد النّواب المتواجدين داخل قاعة المجلس، بلغ 120"
مصدر : وكالات
رقم : 1016764
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