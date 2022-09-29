الدفاع الايرانية:‌ القوات المسلحة والشرطة لاتسمح بالإضرار بالوطن

جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع بمناسبة ذكرى استشهاد (رئيس الاركان المشتركة بالجيش) اللواء فلاحي و (وزير الدفاع) اللواء موسى نامجوي و (نائب قائد الحرس الثوري) اللواء يوسف كلاهدوز و (قائد الحرس الثوري في خرمشهر وابادان) اللواء محمد جهان ارا و (مستشار نائب رئيس الاركان المشتركة للجيش) اللواء فكوري في ملحمة 29 ايلول/ سبتمبر 1981 (خلال حرب نظام صدام على ايران للفترة 1980-1988)، أكدت فيه على تجديد الميثاق مع الشهداء والعمل لحفظ وتطوير قدرة الردع لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية.



وأضاف البيان، بعد مرور أكثر من 4 عقود على استشهاد هؤلاء الأعزاء ، يبقى الهدف شاخصاً بقوة ويبقى أبناء الإسلام يدافعون عن الوطن والإسلام الغالي بإرادة حديدية وقرار حاسم ، حتى يعلم المنافقون واللاجئون الى أحضان الغرب أن الشعب الإيراني والقوات المسلحة على أهبة الاستعداد ولا مكان لنظام الهيمنة في بلاد الامام المهدي المنتظر (عليه السلام).



وأوضحت وزارة الدفاع، خلال احتفالنا بذكرى استشهاد هؤلاء القادة ، نعلن لقادة نظام الهيمنة وأذنابهم الذين يحاولون بدعم من التيار الاعلامي المناهض، غرس النفاق والانقسام في المجتمع الايراني الثوري الواحد والمتحد واليقظ وصاحب البصيرة، فاننا نؤكد ان جذور النظام الإسلامي قد سقيت من دماء الشهداء الأعزاء والغالين لهذا الوطن وقد باتت راسخة ومحصنة بتضحيات شهداء الدفاع عن المقدسات وشهداء الأمن وشهداء الاغتيالات وشهداء الطاقة النووية وشهداء الصحة(في مكافحة كورونا)، ويجب على الاستكبار العالمي أن يعرف بان القوات العسكرية وقوات إنفاذ القانون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية باعتبارهم خدمًا للشعب الإيراني العظيم والحكيم لن يتوانو عن بذل كل مافي وسعهم لضمان أمن المواطنين وراحتهم ورفعة النظام ، ولن يسمحوا بالإضرار بالوطن وباراضينا المقدسة.