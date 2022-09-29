الصفحة الرئيسية
0
الخميس 29 أيلول 2022 ساعة 17:00

الصحة الايرانية: 352 إصابة و 5 وفيات جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: 352 إصابة و 5 وفيات جديدة بكورونا
وقالت العلاقات العامة لوزارة الصحة في بيان لها اليوم الخميس حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في ايران، فقد سجلت وزارة الصحة ارتفاع اجمالي الاصابات بهذا المرض، الى 7 ملايين 548 الفا و320 اصابة، والوفيات الى 144 الفا و421حالة وفاة.

كما نوه البيان، بتعافي ما يبلغ 7 ملايين و325 الفا و370 شخصا من مجموع المصابين بفيروس كورونا في ايران؛ لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد هذا المرض الوبائي، فقد اعلنت الصحة الايرانية تطعيم ما مجموعه 154 مليونا و770 الفا و257 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والثالثة والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الان.

واخذ عدد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا في ايران منحى تنازليا منذ نحو شهر حيث تراجع عدد الاصابات الى اقل من الف شخص يوميا بينما عدد الوفيات شهد تراجعا ليبلغ اقل من عشرة اشخاص يوميا.
رقم : 1016780
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
محاذير العملية الجراحية الكاملة او الموضعية في مخيم جنين
محاذير العملية الجراحية الكاملة او الموضعية في مخيم جنين
ما الذي يُستنبط من تصريحات رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن الأخيرة؟
ما الذي يُستنبط من تصريحات رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن الأخيرة؟
29 أيلول 2022
عرين الأسود…فدائيون مجهولون يحيون روح المقاومة في نابلس‬
عرين الأسود…فدائيون مجهولون يحيون روح المقاومة في نابلس‬
29 أيلول 2022
جهود المملكة العربية السعودية لاستعادة نفوذها في لبنان
جهود المملكة العربية السعودية لاستعادة نفوذها في لبنان
29 أيلول 2022
ائتلاف ‘‘إدارة الحكومة‘‘ الجديد يمهد الطريق لتشكيل الحكومة العراقية
ائتلاف ‘‘إدارة الحكومة‘‘ الجديد يمهد الطريق لتشكيل الحكومة العراقية
29 أيلول 2022
رئیسي: العدو يشعر بالخطر من قوة النظام الاسلامي
رئیسي: العدو يشعر بالخطر من قوة النظام الاسلامي
28 أيلول 2022
عبد اللهيان: لن يحصل انقلاب او ثورة ملونة في ايران
عبد اللهيان: لن يحصل انقلاب او ثورة ملونة في ايران
28 أيلول 2022
قائد أنصارالله: الخطر على الأمة هو عدم استيعاب أهمية وعظمة الرسالة المحمدية
قائد أنصارالله: الخطر على الأمة هو عدم استيعاب أهمية وعظمة الرسالة المحمدية
28 أيلول 2022
طهران: يمكن التوصل الى اتفاق لو تحلى الجانب الأمريكي بالواقعية
طهران: يمكن التوصل الى اتفاق لو تحلى الجانب الأمريكي بالواقعية
28 أيلول 2022
السيد صفي الدين: عدونا لا يتركنا إلا إذا كنا أقوياء
السيد صفي الدين: عدونا لا يتركنا إلا إذا كنا أقوياء
27 أيلول 2022
ايران تواصل تعزيز قدراتها العسكرية الى جانب المفاوضات
ايران تواصل تعزيز قدراتها العسكرية الى جانب المفاوضات
27 أيلول 2022
جيش الاحتلال الإسرائيلي.. الانتحار خيّار جنوده
جيش الاحتلال الإسرائيلي.. الانتحار خيّار جنوده
27 أيلول 2022
شتاء قاس في الطريق إلى أوروبا.. هل ستكون "سياسات النمل" الغربية فعالة؟
شتاء قاس في الطريق إلى أوروبا.. هل ستكون "سياسات النمل" الغربية فعالة؟
27 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما الذي يُستنبط من تصريحات رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن الأخيرة؟
عرين الأسود…فدائيون مجهولون يحيون روح المقاومة في نابلس‬
جهود المملكة العربية السعودية لاستعادة نفوذها في لبنان
ائتلاف ‘‘إدارة الحكومة‘‘ الجديد يمهد الطريق لتشكيل الحكومة العراقية