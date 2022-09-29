الكويت..بدء عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة

اسلام تايمز (الكويت) - بدأت صباح اليوم عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتي التي تُعقد للمرة الثانية في عهد امير الكويت الجديد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عقب توليه منصب الأمير أواخر سبتمبر/أيلول 2020.