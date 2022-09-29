توقيع اتفاقية لتطوير التعاون الثنائي بين المغرب وكيان الاحتلال

يشمل البحث المستقبلي تطوير البطاريات القابلة لإعادة الشحن وإعادة التدوير، والطاقة الشمسية، واقتصاد الهيدروجين، والتعامل مع التحدي الرئيسي للمغرب، تخزين ونقل طاقته إلى البلدان المجاورة، مثل إسبانيا على سبيل المثال.



ومن الجانب الإسرائيلي يشارك فيها علماء من جامعات "بار إيلان" و"تل أبيب" و"بن غوريون" و"العبرية" و"آريئيل" و"التخنيون" ومعهد "فايتسمان". ترأس البروفيسور دورون أورباخ، المدير العلمي لمركز الطاقة والاستدامة في "بار إيلان" الاتفاقية مع البروفيسور يائير عينالي من كلية العلوم وهندسة المواد في التخنيون، والبروفيسور جونز علمي، وهو عالم أول في جامعة البوليتكنيك سميت باسم الملك محمد السادس في المغرب.



وترأس رئيس جامعة البوليتكنيك الذي يحمل اسم محمد السادس في المغرب السيد هشام الهبطي الوفد الذي جاء من المغرب لحضور حفل التوقيع.