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الخميس 29 أيلول 2022 ساعة 18:09

تشغيل مشروع الطاقة الكهروضوئية بمدينة عدرا الصناعية

تشغيل مشروع الطاقة الكهروضوئية بمدينة عدرا الصناعية
ويهدف المشروع إلى توليد 100 ميغاواط من الكهرباء عبر الألواح الشمسية عند اكتماله، ويمتد على مساحة تزيد على 165 هكتاراً.

وإلى الآن تم تركيب ما إنتاجه 10 ميغاواط، من خلال أكثر من 18 ألف لوح شمسي، وربط الطاقة المتولدة من هذا المشروع على الشبكة اليوم لتدعم بشكل تراكمي الإنتاج الكهربائي في سورية.

وانطلق العمل في هذا المشروع كاستثمار خاص بالتعاون مع القطاع العام بعد زيارة الرئيس الأسد إلى المدينة الصناعية في عدرا في شهر حزيران 2021.

ورافق الرئيس الأسد في زيارته إلى المشروع رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، ووزراء الكهرباء والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة، ومحافظ ريف دمشق وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في ريف دمشق، وعدد من المسؤولين عن قطاع الطاقة الكهربائية في وزارة الكهرباء، والمساهمون والخبراء في المشروع.
رقم : 1016791
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