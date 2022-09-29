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الخميس 29 أيلول 2022 ساعة 18:22

قوى المعارضة البحرينية تدعو لمقاطعة الانتخابات

قوى المعارضة البحرينية تدعو لمقاطعة الانتخابات
وأعلنت قوى المعارضة في البحرين مقاطعتها الشاملة للانتخابات النيابية والبلدية في شهر نوفمبر القادم، وذلك لكونها عملية صورية فاقدة للمشروعية والتمثيل الشعبي.

وفي بيان مشترك، أكدت القوى «جمعية الوفاق الوطني الإسلامية- حركة أحرار البحرين الإسلامية- تيار الوفاء الإسلامي- جمعية العمل الإسلامي- ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير- حركة الحريات والديمقراطية (حق)» أن النظام في البحرين يستثمر هذه العملية الانتخابية لمزيد من الاستبداد والتسلط ومصادرة الإرادة الشعبية، والاستحواذ على الثروة، ونهب خيرات البلد ومقدراته، وزيادة الضرائب على الناس، ولمزيد من التطبيع مع الصهاينة والجرائم الماسة بحقوق الإنسان وتغول الفساد.

وأكدت أيضًا أن جميع أبناء البحرين بلا استثناء متضررون ومستهدفون في معيشتهم وحرياتهم وأمنهم وكل حقوقهم بسبب هذه العملية الانتخابية التي يشكلها النظام على مقاساته فقط.

ودعت قوى المعارضة في البحرين أبناء الشعب – شيعة وسنة – من كل المناطق والمكونات إلى مقاطعة العملية الانتخابية الهزلية؛ من أجل الحفاظ على سيادة البلد، وحمايته من الفساد والتهويد والقضاء على الهوية الوطنية، وذلك رعايةً لمستقبل البلد وأبنائه.

وفي السياق قال عالم الدين البحريني الشيخ عيسى قاسم إن ما تُسمى بالانتخابات النيابية القادمة في البحرين كارثية للشعب.

واضاف الشيخ قاسم في تغريدة على تويتر إن ما تُسمى بالانتخابات النيابية القادمة في البحرين كارثية للشعب بحسب التخطيط الرسمي للتلاعب بها.

وأكد أن هذه الانتخابات هي شهادة مزورة برضى الشعب بتهميشه ومصادرة حريته وسائر حقوقه.

ودعا الشيخ قاسم من ينوي المشاركة في هذه الانتخابات إلى وقفة عقل وضمير «عسى أن يتراجع».

وكان الشيخ قاسم قد أصدر أكثر من بيان دعا من خلالها إلى مقاطعة الانتخابات الصورية التي من المقرر أن يجريها النظام البحريني، حيث لفت إلى أن تنازل الشعوب عن حقها السياسي -وسائر حقوقها الأخرى- للحكومات جريمة كبرى فيها فساد الطرفين، وأن الرأي الصحيح الذي لا ينبغي المراء فيه هو إما انتخابات فيها حل لمشكلات الشَعب، وإما لا مشاركة شعبية تزيد من طغيان الحكم واستبداده، مستنكرًا تحويل الانتخابات إلى فرصة استغفالٍ من الحكومات للشعوب، وتكريس للديكتاتورية باسم الديموقراطية.

كما قال إنه إذا كانت الانتخابات -كما هو الظاهر لحد الآن- من أجل مجلسٍ نيابيٍ عن الحكم لا عن الشعب، على حد المجلس القائم للاستعانة به على استمرار سياستها الانفرادية الجائرة، فلماذا الضجيج والنفقات والمغالطات المكشوفة والخداع بلا جدوى؟

وفي بيان لسماحته نشر يوم الأربعاء 8 يونيو/ حزيران 2022 وجه رسالة شديدة اللهجة للنظام قائلًا «أريحوا النَاسَ عن انتخاباتِكم، واحتفظوا بنفقاتِها لأغراضِكم الذاتية الخاصة، وأعلِنوا دورةً جديدةً للمجلس الحالي، وإنْ شئتُم فعيِنوا مجلسًا من مثله بلا متاعب»، مؤكدًا أن مزاعمه بأن الانتخابات حسب تخطيطه لصالح الشعب فإنه أول من يعلم بعدم الصدقية مطلقًا لهذا الزعم.
رقم : 1016798
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