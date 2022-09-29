الكونغرس الأمريكي: نستحق زعيما أفضل بكثير!

حيث علقت فيكي هارتزلر عضو مجلس النواب في ولاية ميسوري بأن ما فعله بايدن كان خطأ مخزيا.



في حين علق آرثر شوارتز ساخرا بأن اعتقاد بايدن بأن عضو الكونجرس فالورسكي التي أصيب بالصدمة والحزن على وفاتها قبل شهرين، يفترض أن تكون معه في مؤتمر صحفي أمر طبيعي تماما.



وقال الصحفي فيليب ويجمان بأن خطأ فريق البيت الأبيض بعدم تحذير بايدن غير مقبول ويجب تقديم اعتذار لأسرة فالورسكي.



في حين أكد عضو الكونغرس روني جاكسون بأن الولايات المتحدة تستحق زعيما أفضل بكثير.



وارتكب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، هفوة جديدة خلال إلقائه كلمة في مؤتمر حول المجاعة وأزمة الغذاء، بعد أن سأل عن عضوة الكونغرس جاكي والورسكي، التي توفيت الشهر الماضي بحادث سير. وظهر بايدن في الفيديو وهو يقول: "جاكي أين أنت، هل أنت هنا؟ وأضاف "أعتقد أنها ستكون هنا".



وهذه الهفوة، استدعت توضيحا من المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، التي قالت إن "سبب ارتباك الرئيس هو أن الراحلة كانت ساعدت في تنظيمه"، مشيرة إلى أن "بايدن كان يفكر أيضا في استضافة عائلة والورسكي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ما دفعه ربما إلى تسميتها خطأ".



وأضافت: "كان يفكر فيها وهو يسمي الناس وأبطال الكونغرس الذين سلطوا الضوء على تلك القضية المهمة جدا، فحصل اللغط"، معتبرة أن "مثل تلك اللحظات قد تحصل مع العديد من الناس، حين يتحدثون عن أشخاص حاضرين في ذهنهم".



وكان بايدن نفسه أصدر بيانا قبل أسابيع فقط، نعى فيه والورسكي، معبرا عن حزنه وصدمته لفقدانها، ومقدما العزاء لعائلتها.



ويعتبر جو بايدن الذي سيبلغ الـ 80 من العمر هذا العام أكبر رؤساء الولايات المتحدة سنا في تاريخ البلاد. ويتهمه النقاد بشكل مستمر بالخرف مستشهدين بأخطائه المتكررة.