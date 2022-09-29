الادميرال كاوياني: نتواجد في منافذ بحرية يستخدمها الصهاينة

واوضح بان المنطقة التي تتردد فيها السفن وناقلات النفط للترانزيت وتبادل السلع نحو ايران او انطلاقا منها نحو دولة اخرى، تقع ضمن نطاق المياه الايرانية وان بحرية الجيش لن تتوانى للحظة في الدفاع عنها.



وفيما اكد الادميرال كاوياني ان أميركا آيلة نحو الأفول، أضاف ان الشهيد قاسم سليماني جهز 5 جيوش خارج الحدود للدفاع عن الاسلام، وبموازاة ذلك قامت القوات البحرية للجيش بانشاء محور مقاومة برية وبحرية يمتد من الخليج الفارسي ومضيق هرمز نحو باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس والبحر الابيض المتوسط وصولا الى الكيان الاسرائيلي الغاصب.



وتابع : ان تواجد القوات البحرية للجيش في منافذ دخول وخروج الصهاينة هو تواجد دائمي وان مدمراتنا تنفذ مهامها بصورة مستمرة ودائمية في البحر الاحمر ونقوم بالرصد ولدينا سيطرة معلوماتية في تلك المنطقة.



وأكد الادميرال كاوياني عدم السماح للاعداء بدخول المياه الايرانية قائلا، ان الحرس الثوري يقوم بمهامه في الخليج الفارسي والقوات البحرية للجيش تؤدي المهام في شمال المحيط الهندي حتى المدار 22 درجة وحتى مضيق باب المندب وخليج عدن والبحر الاحمر.



كما أشار نائب قائد القوات البحرية للجيش ان التكنولوجيا الكاملة للغواصات باتت الان ملك يمين الشباب والعلماء والصناعيين الايرانيين والقوات البحرية مضيفا بأن اسطول الشمال في بحر قزوين ايضا هي قوة بحرية مقتدرة ومؤثرة ايضا هناك.