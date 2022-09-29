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الخميس 29 أيلول 2022 ساعة 21:25

مسؤول ايراني: التصدير من معبر خسروي الحدودي يسير بشكل عادي

مسؤول ايراني: التصدير من معبر خسروي الحدودي يسير بشكل عادي
وقال "عباسیان"، بحسب "وکالة إرنا"، الیوم الخمیس تم إغلاق المنافذ الحدودية الثلاثة شلمجة وجذابة ومهران من أجل تسريع حركة زوار الإمام الحسين(ع) في أيام الأربعين الحسیني حتى 27 سبتمبر من العام الجاري، مضیفا أن معبر خسروي الحدودي مع العراق، كان المنفذ الحدودي الوحيد في غرب البلاد، الذي كان تجري فيه التجارة وحركة الزوار خلال هذه الفترة.

وأوضح: اتجهت بعض الشاحنات التي تحمل بضائع تصديرية إلى معبر خسروي الحدودي كبديل للمعابر الحدودی الأخری بعد إغلاق المنافذ الحدودية الثلاثة خلال الفترة المذكورة، مما تسبب في ازدحام وزيادة عدد وحجم الشاحنات عند هذا المعبر الرسمي.

وأعلن إن المعبر عاد إلی روتينه العادي من جدید وحركة الشاحنات التي تحمل بضائع تصديرية إلى حدود خسروي طبيعية حاليا.

يذكر ان حدود خسروي الرسمية في قصر شيرين هي إحدى الحدود المهمة والاستراتيجية للبلاد، والتي لطالما كانت معبرا للتجارة كما يتوجه اليه الزوار لزيارة العتبات المقدسة.

وان محافظة كرمناشاه لها 371 كيلومترًا من الحدود مع العراق، وعلى طول هذه الحدود هناك معبران رسميان وخمسة أسواق حدودية، ويتم تصدير أكثر من ثلاثة مليارات دولار من البضائع سنويًا من هذه الحدود.
رقم : 1016825
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