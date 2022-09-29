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الخميس 29 أيلول 2022 ساعة 21:29

دمشق وطهران تناقشان سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

دمشق وطهران تناقشان سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي
وأكد الدكتور إبراهيم خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية بين سورية وإيران، والتي حققت نجاحات مهمة تزداد يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أهمية المنح الدراسية الإيرانية المقدمة للطلاب السوريين، وتبادل الطلاب والأساتذة بين البلدين والمشاركة في المؤتمرات العلمية، والتعاون من أجل إقامة مراكز بحثية بين الجامعات السورية والإيرانية.

ولفت الوزير إبراهيم إلى أن هناك اتفاقيات تعاون علمي بحثي ما بين الجامعات السورية والإيرانية، الأمر الذي يحقق المصلحة المشتركة بين البلدين لإقامة المزيد من التعاون والاستفادة من الخبرات العلمية والتكنولوجية الإيرانية.

بدوره محمد مهدي إيماني بور شكر الحكومة السورية على تعاونها الدائم مع الجانب الإيراني على كل الصعد، مؤكداً ضرورة التركيز على تطوير أقسام اللغة الفارسية في الجامعات السورية، وتزويدها بالأساتذة المختصين، إضافة إلى تبادل الطلاب والأساتذة والأبحاث العلمية المشتركة، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيداً من التطوير في العلاقات بين البلدين.
رقم : 1016828
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