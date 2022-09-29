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الخميس 29 أيلول 2022 ساعة 22:06

العاروري: الاحتلال يحاول باستماتة تغيير الواقع في الأقصى

العاروري: الاحتلال يحاول باستماتة تغيير الواقع في الأقصى
وأضاف: إذا أدرك الصهاينة أن المسجد الأقصى أمر يهم المسلمين في كل مكان، فذلك سيكون رادعا كبيرا، فإذا قام الجميع بواجبه فلن يتجرأ الاحتلال على المسجد الأقصى.

وقال: يظن الاحتلال أنه يستطيع أن يدخل شعبنا في متاهات لكي ينسى فيها قضيته، وقد حاول مرات عديدة، لكن يجب أن يدرك أنه لا يمكن إشغال الشعب الفلسطيني عن قضيته المركزية الأولى.

وصرح: أصبح من المعلوم بالضرورة أن هناك استهدافا عالٍ للمسجد الأقصى، ولذلك الضفة في حالة غليان والمقاومة تتصاعد بشكل كبير.

وأكد: جميع أشكال المقاومة جيدة، لكن لا يمكن حسم المعركة مع العدو إلا بالمقاومة المسلحة، قائلا: الخط البياني للمقاومة متصاعد بشكل يقلقل العدو، ويبشر شعبنا.

أضاف: تاريخيا كانت المناطق الفلسطينية تتبادل الصدارة في مقاومة الاحتلال. رجم عربات الاحتلال المصفحة بالحجارة، تعبير عن هوية الشعب الفلسطيني الرافضة للاحتلال.

وختم العاروري قائلا: علينا كشعب أن نعزز من كل الإجراءات التي تدعم المقاومة لكي تتمكن من مواجهة الاحتلال.
مصدر : وكالات
رقم : 1016834
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