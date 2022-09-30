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الجمعة 30 أيلول 2022 ساعة 08:19

طهران تعتزم ايجاد تحولات اساسية في اقتصاد البلاد

طهران تعتزم ايجاد تحولات اساسية في اقتصاد البلاد
وقال رضائي في تصريح له، مساء الخميس، في اجتماع عقد لبحث المشاكل وحل المعوقات الاقتصادية في مدن كاشان وآران وبدغل التابعة لمحافظة اصفهان (وسط ايران)، بحضور وزير الزراعة ومجموعة من النشطاء الاقتصاديين: نحن نتعامل مع فئتين من العقبات في اقتصاد البلاد ، احداهما المعوقات الداخلية والاخرى اجراءات الحظر الخارجية.

وأضاف: ان العقبات الداخلية تعود لوجود تعقيدات في القوانين والقرارات ورغم ان معالجتها ليست مهمة سهلة ، لكنها واحدة من سياسات الحكومة الحالية.

وفي إشارة إلى العقوبات الخارجية، قال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية : "الدولة جادة للغاية في رفع العقوبات الخارجية ، مما يدل على إرادة الحكومة في تطوير العلاقات الخارجية في مجال الاقتصاد".

واكد أننا لا نريد أن نحصر أنفسنا في باب واحد معين من ألابواب الاقتصادية، وأوضح أن الحكومة تؤمن باستخدام جميع أبواب العالم الاقتصادية (الصين ، روسيا ، آسيا ، أوروبا).

واضاف: أظهرت لنا التجربة أننا إذا استخدمنا منهج الأبواب الاقتصادية المفتوحة ، فإن الاخرين سيفتحون لنا أبوابهم الاقتصادية المغلقة ايضا؛ لذلك، نحن نتطلع إلى توسع جاد في التجارة والتصدير في الاقتصاد الدولي.

كما اعتبر الاهتمام بالترانزيت في إيران من السياسات الاقتصادية الرئيسية للحكومة الحالية وقال: لقد قيل مرارا بانه لو بذلنا الاهتمام بالترانزيت حتى لو كان لدينا أقل مستوى من الإنتاج في البلاد سنتمكن من كسب مليارات الدولارات.

واعتبر رضائي أن السياسة الاقتصادية الثانية للحكومة هي قضية الصادرات وأوضح قائلا: مهما كانت مطالب ومقترحات النشطاء الاقتصاديين بشأن مسألة الصادرات ، فإن الحكومة مستعدة لدعمهم ومساعدتهم.

وفي إشارة إلى التحول النقدي والمصرفي للبلاد باعتباره السياسة الاقتصادية الثالثة للحكومة، أضاف: وفق أوامر قائد الثورة ، وبناءً على اجتماع رؤساء السلطات، فان النظام النقدي والمالي للبلاد يجب ان يشهد تغييرا ولا بد من تنفيذ هذه الإصلاحات.

وأشار إلى أن إيران حققت نجاحا كبيرا في تدشين المصانع، "لكن إدارة المصنع تنجح عندما تتجه نحو التصنيع ، أي ارتباط سلاسل الإنتاج الكاملة في البلاد".
مصدر : وكالات
رقم : 1016874
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