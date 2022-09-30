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الجمعة 30 أيلول 2022 ساعة 08:22
بوتين يوقع مرسوم اعتراف باستقلال مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه
وسيستضيف الكرملين يوم الجمعة مراسم توقيع اتفاقيات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا. وسيشارك فيها بوتين والبرلمانيون.
مصدر :
وكالات
رقم :
1016877
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