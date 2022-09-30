بوتين يوقع مرسوم اعتراف باستقلال مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه

وسيستضيف الكرملين يوم الجمعة مراسم توقيع اتفاقيات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا. وسيشارك فيها بوتين والبرلمانيون.