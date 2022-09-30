الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 30 أيلول 2022 ساعة 08:28

قاليباف: إمدادات المياه التحدي الأول للبلاد

قاليباف: إمدادات المياه التحدي الأول للبلاد
وثمن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، مساء الخميس، في الاجتماع التلخيصي لمشاريع مدينتي لامارد ومهر، جهود قطاع الإنتاج بالبلاد التي تشكل أساس التنمية ، وقال فيما يتعلق بعملية تطوير مشاريع مدينتي لامارد ومهر : "ان إنجاز المشاريع نصف منتهية في البلاد يتطلب ائتماناً كبيره، لذلك يجب توخي الحذر عند رسم الخطط لبناء المشاريع.

واشار رئيس مجلس الشورى الاسلامي إلى عدم تنفيذ الخطط بالشكل الصحيح، فبعض القضايا تزيد من معاناة الناس. في الحقيقة نحن نبني مشاريع كبيرة مثل السدود لكن المزارع لا يستخدمها وعندما يكون هناك فيضان نواجه مشكلة من نوع آخر.

وأوضح غاليباف أن موضوع اللامركزية والتسهيل هو سياسة صحيحة وواضحة يجب اتباعها، وقال: يجب أن نوفر التسهيلات للمجموعات المختلفة ويجب أن يلتزموا بعدة مهام لتطوير صناعات المدينة.

في إشارة إلى مجمع الألمنيوم في مدينة لامرد، قال رئيس السلطة التشريعية : عندما يتم تشغيل المرحلة الثانية من مجمع الألمنيوم ، سيتم إنتاج 1.2 مليون طن.

وذكر أن الصناعات الكبيرة في المدينة يجب أن تعمل بمسؤولية اجتماعية، وقال: يجب أن نحاول تسهيل شؤون الصناعات وعدم وقف أنشطتها.

واعتبر قاليباف أن التحدي الأول الذي تواجهه البلاد هو توفير المياه وأكد: بغض النظر عن حجم الاستثمار في هذا المجال، فهو مهم ويجب أن يخصص قطاع الصناعات اعتمادات لسد حاجته للمياه وتنفيذ مشاريع إمدادات المياه بشكل أسرع.
رقم : 1016882
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قاليباف: إمدادات المياه التحدي الأول للبلاد
قاليباف: إمدادات المياه التحدي الأول للبلاد
اسلامي: نسعى لتسريع التكنولوجيا النووية لخدمة الناس والاقتصاد
اسلامي: نسعى لتسريع التكنولوجيا النووية لخدمة الناس والاقتصاد
30 أيلول 2022
بيان مجلس خبراء القيادة بشأن احداث الشغب الاخيرة
بيان مجلس خبراء القيادة بشأن احداث الشغب الاخيرة
30 أيلول 2022
السيد رئيسي: الشعب الإيراني لن يسمح للأعداء بالهمينة على البلاد
السيد رئيسي: الشعب الإيراني لن يسمح للأعداء بالهمينة على البلاد
30 أيلول 2022
محاذير العملية الجراحية الكاملة او الموضعية في مخيم جنين
محاذير العملية الجراحية الكاملة او الموضعية في مخيم جنين
29 أيلول 2022
ما الذي يُستنبط من تصريحات رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن الأخيرة؟
ما الذي يُستنبط من تصريحات رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن الأخيرة؟
29 أيلول 2022
عرين الأسود…فدائيون مجهولون يحيون روح المقاومة في نابلس‬
عرين الأسود…فدائيون مجهولون يحيون روح المقاومة في نابلس‬
29 أيلول 2022
جهود المملكة العربية السعودية لاستعادة نفوذها في لبنان
جهود المملكة العربية السعودية لاستعادة نفوذها في لبنان
29 أيلول 2022
ائتلاف ‘‘إدارة الحكومة‘‘ الجديد يمهد الطريق لتشكيل الحكومة العراقية
ائتلاف ‘‘إدارة الحكومة‘‘ الجديد يمهد الطريق لتشكيل الحكومة العراقية
29 أيلول 2022
رئیسي: العدو يشعر بالخطر من قوة النظام الاسلامي
رئیسي: العدو يشعر بالخطر من قوة النظام الاسلامي
28 أيلول 2022
عبد اللهيان: لن يحصل انقلاب او ثورة ملونة في ايران
عبد اللهيان: لن يحصل انقلاب او ثورة ملونة في ايران
28 أيلول 2022
قائد أنصارالله: الخطر على الأمة هو عدم استيعاب أهمية وعظمة الرسالة المحمدية
قائد أنصارالله: الخطر على الأمة هو عدم استيعاب أهمية وعظمة الرسالة المحمدية
28 أيلول 2022
طهران: يمكن التوصل الى اتفاق لو تحلى الجانب الأمريكي بالواقعية
طهران: يمكن التوصل الى اتفاق لو تحلى الجانب الأمريكي بالواقعية
28 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما الذي يُستنبط من تصريحات رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن الأخيرة؟
عرين الأسود…فدائيون مجهولون يحيون روح المقاومة في نابلس‬
جهود المملكة العربية السعودية لاستعادة نفوذها في لبنان
ائتلاف ‘‘إدارة الحكومة‘‘ الجديد يمهد الطريق لتشكيل الحكومة العراقية