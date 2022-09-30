بايدن يصادق على “إعلان كارثة” في فلوريدا بسبب إعصار “إيان”

وينص “إعلان كارثة” على تخصيص مساعدات من الميزانية الفدرالية، تشمل تقديم قروض لتعويض الخسائر، والأعمال لإزالة آثار الكارثة وإجراءات الإغاثة.



وأكد البيت الأبيض أن بايدن على اتصال بحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، ورؤساء بلديات المدن في الولاية، مؤكدا لهم أن الحكومة الفدرالية ستقدم كافة المساعدات.



وتم نشر نحو 1300 عامل فدرالي في فلوريدا للمساعدة في إزالة آثار الكارثة. وتعمل مئات سيارات الإسعاف في المناطق المنكوبة، وسيتم تقديم نحو 4 ملايين ليتر من المياه والمواد الغذائية لمن يحتاجون إلى المساعدات.



وتسبب الإعصار بفيضانات في فلوريدا، ما أسفر عن مصرع شخص واحد، وانقطاع الكهرباء عن 2.5 مليون منزل حتى الخميس.