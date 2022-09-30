مديريات حجة تقيم فعاليات بذكرى المولد النبوي الشريف

ففي أمسية لمكتب الضرائب بمديرية نجرة، أشار وكيل المحافظة، محمد القاضي، والناشط الثقافي كرار النصيري، إلى أهمية الاحتفاء بمولد النبي الخاتم كمناسبة للتذكير بسيرته - صلى الله عليه وآله وسلم- وعلاقته باليمنيين ودورهم في نصرة الدين الإسلامي , حسبما نقل موقع المسيرة.



وأكدا، بحضور مديري مكتب الضرائب في المحافظة محمد مهاجر ومديرية نجرة كمال الصوفي، على أهمية التحرك الجاد في رفد الجبهات وتجهيز قافلة الرسول الأعظم، وإيصال رسالة للعالم بالجهوزية للتصدي للعدوان وإفشال مخططاته.



فيما دعت كلمات فعالية ثقافية لأمن الجميمة، بحضور مدير المديرية المدومي، إلى اغتنام المولد النبوي في الرجوع إلى الله والامتثال لتوجيهات الرسول الأعظم، واستلهام الدروس والعِبر من سيرته العطرة وتعظيمه في القلوب.



وحثت الكلمات على لتحشيد اللائق للفعالية المركزية والقافلة الكبرى، واستمرار البذل والعطاء للمرابطين في ميادين الصمود.



كما استعرضت كلمات فعالية لأمن مديرية شرس، بحضور مدير المديرية جبران ردمان، سيرة المصطفى - صلى الله عليه وآله وسلم.. مؤكدة على تجسيد أخلاقه وقيمه ومبادئه قولا وعملا، والتحرك الجاد للفعالية الكبرى وتجهيز قافلة الرسول الأعظم.



ولفتت إلى أهمية المناسبة الدينية الجليلة في التزوّد من المبادئ والقيم المحمدية، وتجديد الولاء لله ورسوله - صلى الله عليه وآله وسلم.